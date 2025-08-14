- Święto Wojska Polskiego jest świętem każdego polskiego żołnierza. Jest także świętem całej naszej narodowej wspólnoty, całego narodu, który staje we wdzięczności za to, że możemy żyć w Polsce niepodległej, suwerennej, w Polsce bez wojny, w Polsce pokoju - powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent podziękował wszystkim żołnierzom "za nasz pokój, suwerenność i bezpieczeństwo". - Jesteście panowie generałowie ludźmi nie tylko doświadczonymi, ale i odważnymi. Przyjmujecie te nominacje w czasie, kiedy na całym świecie jest niespokojnie. W czasie, w którym dochodzi do pewnego przetasowania, zmiany potencjału sił na całej arenie międzynarodowej - dodał.

- Jesteście pod presją ideologii, która niszczy bliskie nam wartości, a także agresywnego sąsiada za wschodniej granicy. Nasza granica jest pod presją wojny hybrydowej, nielegalnych migrantów, a wy tu jesteście i odbieracie te nominacje. Za to chciałem wam podziękować - powiedział Karol Nawrocki, zwracając się do żołnierzy.

Karol Nawrocki wręczył nominacje generalskie. "Wojsko Polskie musi trwać"

Prezydent podkreślił, że to pierwsze nominacje, które wręcza jako zwierzchnik sił zbrojnych i prezydent. - Chciałem podziękować wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, a także ministrowi Sławomirowi Cenckiewiczowi, że mogliśmy się dziś spotkać - powiedział.

- Wszystkie kwestie bezpieczeństwa państwa polskiego powinny zostać objęte linią demarkacyjną i jesteście uosobieniem tego, o czym ja i premier mówimy regularnie. Tak, Wojsko Polskie musi być wyłączone z politycznego sporu i tego jako prezydent Polski będę pilnował, bo i prezydenci przemijają, premierzy przemijają, większości parlamentarne przemijają, a Wojsko Polskie musi trwać - stwierdził prezydent Nawrocki podczas wręczenia nominacji generalskich.

Głos zabrał również minister obrony narodowej Władysław Kosniak-Kamysz.

- To wspaniała uroczystość. Moment, kiedy możemy powiedzieć, że są z nami najlepsi z najlepszych. Jak mówił pan prezydent, to jest moment docenienia żołnierza, jego drogi, kariery i jego rodziny - zaznaczył szef MON.

Akt mianowania na stopień generała broni Wojska Polskiego wręczony został przez prezydenta generałowi dywizji Maciejowi Kliszowi - Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kolejnych wojskowych otrzymało akty mianowania na stopień generała dywizji Wojska Polskiego. Są to: generał brygady Mirosław Polakow - Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO), generał brygady Adam Rzeczkowski - Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, oraz generał brygady Krzysztof Zielski - Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Z kolei akt mianowania na stopień generała brygady Wojska Polskiego otrzymali: pułkownik Norbert Chojnacki - Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Mariusz Kubarek - Zastępca Dyrektora Centrum Operacyjnego MON, pułkownik Mieczysław Malec - Szef Pionu Operacyjnego ds. NATO - Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE, oraz pułkownik Wacław Samocik - Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej.

