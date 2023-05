Prezydent wręczył nominacje generalskie. "Stanowicie emanację wojska"

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Polska

W święto Konstytucji 3 maja prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie oraz admiralską ośmiu oficerom Wojska Polskiego. - Panowie, stanowicie emanację polskiego wojska, które jest dzisiaj tarczą narodu - powiedział prezydent Duda. - Naród gotów jest do tak naprawdę wielkich poświęceń. Pieniądze publiczne można wydać na różne cele, ale można je wydać także i na bezpieczeństwo; i na to są one dzisiaj wydawane przy aprobacie społecznej - zaznaczył prezydent.

Zdjęcie Uroczystość wręczenia nominacji w Pałacu Prezydenckim / Radek Pietruszka / PAP