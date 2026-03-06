W piątkowe południe w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki wręczył Ordery Orła Białego, a także Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Czesław Nowak został odznaczony Orderem Orła Białego za zasługi dla RP, w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową, publiczną i społeczną.

Prezydent wręczył odznaczenia. Mówił o "ludziach wybitnych i wyjątkowych"

Stanisław Radwański został odznaczony Orderem Orła Białego za zasługi dla polskiej kultury i sztuki, za osiągnięcia w działalności artystycznej i twórczej oraz wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego.

Prezydent odznaczył z kolei Adama Koperkiewicza Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz upamiętniania historycznego dziedzictwa Polski oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej.

Prezydent wręczył też Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski prof. Marcinowi Gruchale za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia.

Po wręczeniu odznaczeń prezydent Karol Nawrocki zabrał głos. Jak podkreślił, Order Orła Białego i Order Odrodzenia Polski to najważniejsze ordery Rzeczypospolitej, które przeznaczone są dla "ludzi wybitnych i wyjątkowych".

- Wszyscy możemy być dzisiaj przekonani, że w Pałacu Prezydenckim, w sercu polskiej stolicy, spotykają się ludzie wybitni i wyjątkowi - mówił Nawrocki. Jak dodał, patrząc na życiorysy odznaczonych można stwierdzić, że są to "kompasy wartości, w kierunku których ma podążać RP w kolejnych latach i dekadach".

Przyznano Ordery Orła Białego i Ordery Odrodzenia Polski

Karol Nawrocki podkreślił podczas uroczystości wręczenia orderów, że patrząc na życiorys Czesława Nowaka widzi "niezwykłą konsekwencję w służeniu polskiej wolności i polskiej solidarności". Jak podkreślił, Czesław Nowak uczestniczył w protestach robotników w grudniu 1970 r., był jednym z założycieli "Solidarności" oraz organizował strajk po wprowadzeniu stanu wojennego. Jak dodał, z to zapłacił tak ciężką cenę w latach 80., ponieważ był "aresztowany, skazywany przez komunistów".

- Po roku 1989 Czesław Nowak brał odpowiedzialność za Rzeczpospolitą Polską jako działacz społeczny i jako polityk, aby w końcu założyć Stowarzyszenie "Godność", które przywraca godność więźniom i osobom represjonowanym przez system komunistyczny - podkreślił Nawrocki.

Prezydent mówiąc o Stanisławie Radwańskim prezydent zauważył, że jest on rzeźbiarzem i plastykiem światowej klasy. - Chcę podkreślić to, że jest pan dzisiaj wzorem i dowodem tego, że można tak pięknie oddawać artystyczny uniwersalizm i w Europie, i na świecie za sprawą wielu wystaw i wielu inicjatyw, a jednocześnie w sercu być tak głęboko Polakiem i mówić o dumie z polskich wartości i z polskiej tożsamości - powiedział Nawrocki, zwracając się do odznaczonego artysty.

Podkreślił, że "dziełem życia" Radwańskiego jest Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Dodał, że w twórczość artysty "wpleciona jest cała polska droga do wolności, do niepodległości, polska tożsamość, polskie symbole".

