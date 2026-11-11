Prezydent wręczył najważniejsze odznaczenia państwowe. "Nie tylko gratuluję"

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki wręczył 11 listopada najwyższe odznaczenia państwowe, w tym Order Orła Białego dla Wiesława Kęcika oraz prof. Mirosława Ząbka za wybitne zasługi.

Krzyże Wielkie Orderu Odrodzenia Polski otrzymała aktorka Halina Łabonarska oraz prof. Krzysztof Szwagrzyk, a Krzyż Oficerski przyznano gen. brygady Andrzejowi Kowalskiemu.

Podczas uroczystości Karol Nawrocki podziękował odznaczonym za ich zaangażowanie oraz wkład w budowanie wizerunku ambitnej i silnej Rzeczypospolitej Polskiej.

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Uroczystość wręczenia najwyższych odznaczeń państwowych odbyła się w środę w Pałacu Prezydenckim. Podczas ceremonii Karol Nawrocki uhonorował:

Orderem Orła Białego filozofa i działacza opozycji demokratycznej w Wiesława Kęcika filozofa i działacza opozycji demokratycznej w PRL

Orderem Orła Białego lekarza neurochirurga, prof. CMKP dr hab. n. med. Mirosława Ząbka

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski aktorkę teatralną i filmową Halinę Łabonarską

Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski prof. Krzysztofa Szwagrzyka

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski gen. brygady Andrzeja Kowalskiego

- Nie tylko gratuluję najważniejszych odznaczeń Rzeczpospolitej Polskiej, ale dziękuję też (...) za to, że możemy się zatrzymać w refleksji nad sprawami najważniejszymi - powiedział prezydent do wyróżnionych.

Prezydent podkreślił, że dla wielu obywatelek i obywateli taki moment to rzadka okazja, aby "na moment się zatrzymać, na moment wyjść ze zgiełku spraw codziennych (...) i zastanowić nad tym, co daje realną i prawdziwą siłę Rzeczpospolitej Polskiej".

- Dzięki waszym postawom, dzięki temu, co dla Polski zrobiliście, możemy oglądać obraz Polski idealnej. Ktoś powie, nazbyt idealistycznej, takiej, którą widzimy bardzo rzadko. Ale dzięki waszym życiorysom możemy, drodzy państwo, na moment zatrzymać się w obrazie naszej ukochanej ojczyzny takiej, jak jest rysowana przez wielkie osiągnięcia, zaangażowanie, wartości, odwagę. I za to chciałem państwu serdecznie podziękować - zwrócił się Karol Nawrocki do odznaczonych.

11 listopada. Karol Nawrocki wręczył najwyższe odznaczenia

Jak podkreślił prezydent, Wiesław Kęcik odznaczony został "w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla transformacji ustrojowej kraju, za propagowanie ideałów wolności, demokracji i poszanowania praw człowieka w czasach PRL".

Z kolei prof. Mirosław Ząbek został uhonorowany "w uznaniu znamienitych zasług na rzecz rozwoju polskiej medycyny, w szczególności za pionierskie osiągnięcia w dziedzinie neurochirurgii oraz wkład w umacnianie międzynarodowej współpracy naukowej".

- Rysujecie dzisiaj Państwo swoimi życiorysami obraz pięknej, ambitnej, odważnej, stojącej mocno na fundamentach, na swojej tożsamości ojczyzny, Polski - podkreślił prezydent.

Święto Niepodległości. Plan obchodów

W południe zaplanowano także udział prezydenta w uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, a w dalszej części obchodów para prezydencka złoży wieńce przed pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz marszałka Józefa Piłsudskiego.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Data nawiązuje do przekazania Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa nad wojskiem polskim.



