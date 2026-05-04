W skrócie Podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka prezydent Karol Nawrocki nadał awanse generalskie oficerom Państwowej Straży Pożarnej.

Na stopień nadbrygadiera awansowani zostali st. bryg. Sławomir Sierpatowski oraz st. bryg. Zenon Pisiewicz.

Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja, a patronem strażaków jest św. Florian.

Na placu Piłsudskiego w Warszawie trwają Centralne Obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył awanse generalskie funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej.

Do stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowani zostali: zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Sławomir Sierpatowski oraz lubelski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Zenon Pisiewicz.

Karol Nawrocki do strażaków. "Polska jest z was dumna"

- Podczas ostatniego weekendu majowego (...) polscy strażacy gasili pożary lasów pod Częstochową, Kołobrzegiem, a wczorajszej nocy 170 dzielnych strażaków gasiło pożar w Gliwicach. To właściwie mówi wszystko o waszej pracy, o waszym poświęceniu i profesjonalizmie. To pokazuje, jak potrzebni jesteście obywatelom i Rzeczpospolitej - powiedział Karol Nawrocki podczas przemówienia.

- To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć odwagę, żeby chronić samego siebie, swoich najbliższych, by bić się o swoje wartości. Ale trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka. Za to wam z całego serca dziękuję, że jesteście tam, gdzie potrzebują was obywatelki i obywatele państwa polskiego - dodał prezydent.

- Trudno się dziwić, że to strażacy cieszą się największym zaufaniem społecznym w Polsce. Mam tego świadomość, że wszystkie formacje już nie tylko walczą z jednym żywiołem, nie tylko z ogniem. Walczycie z wiatrem, wodą, z wichurami i z powodziami - stwierdził Nawrocki.

Prezydent zaapelował również do przedstawicieli rządu i parlamentu, aby podejmowali działania na rzecz profesjonalizacji polskiej straży pożarnej. - To nie są wydatki, tylko to jest inwestycja - powiedział.

- Polska jest z was dumna i Polska jest wam wdzięczna - zakończył prezydent.

Marcin Kierwiński: Strażacy są filarem państwa odpornego na kryzysy

Do strażaków zwrócił się również minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. - W tym wyjątkowym dniu pragnę złożyć wam najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy szacunku - powiedział.

- Dzięki waszemu profesjonalizmowi i poczuciu misji konsekwentnie budujemy społeczeństwo odporne na zagrożenia i kryzysy. W trudnych i niebezpiecznych czasach państwo potrzebuje silnych, stabilnych filarów. I wy takim filarem jesteście - dodał.

Kierwiński podsumował również działania rządu na rzecz wsparcia straży pożarnej. - Jedną z pierwszych decyzji rządu premiera Donalda Tuska była odbudowa ochrony ludności i obrony cywilnej. Po latach zaniechań w tym zakresie przyjęliśmy kompleksową ustawę regulującą tę kwestię. Tworząc tę ustawę i tworząc nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, jako rząd wiedzieliśmy, że możemy na was liczyć, że będziecie naszym najlepszym partnerem (...). Bardzo wam za to dziękuję - powiedział.

- Tylko w ubiegłym roku przeznaczyliśmy na ten cel dodatkowe 5 mld złotych w tym 800 mln dla Państwowej Straży Pożarnej. I będziemy przyspieszać, bo ten rok to kolejne 5 mld i kolejne środki na PSP, ale to przede wszystkim nowy pięcioletni program odbudowy odporności społecznej - dodał minister.

- Żaden najnowocześniejszy sprzęt nie zastąpi jednak was, waszej odwagi i bohaterstwa. W imieniu premiera, całego rządu i przede wszystkim milionów Polaków dziękuję wam z całego serca za waszą służbę. (...) Niech żyją strażacy, niech żyje bezpieczeństwo, niech żyje Polska - zakończył.

Międzynarodowy Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja. Patronem strażaków jest rzymski legionista św. Florian, który za wiarę zginął śmiercią męczeńską w rzece Anizie w górnej Austrii 4 maja 304 r. Jego relikwie przywiózł do Krakowa w 1184 r. biskup Modeny na prośbę biskupa krakowskiego Gedki. Kult świętego rozwinął się w Polsce po 1528 r., gdy spłonęła dzielnica Krakowa - Kleparz, a z pożogi ocalał jedynie kościół św. Floriana.

