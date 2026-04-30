Prezydent wręczy nominacje generalskie. BBN opublikowało listę

W skrócie Karol Nawrocki mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie, a lista awansowanych została opublikowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Uroczystość wręczenia wojskowym aktów mianowania odbędzie się 2 maja na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Dwóch oficerów Państwowej Straży Pożarnej otrzyma stopnie nadbrygadiera podczas uroczystości 4 maja na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralski" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie BBN.

Jak poinformowano, uroczystość wręczenia wojskowym aktów mianowania odbędzie się 2 maja o godz. 12.00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Na stopień generała dywizji mianowani zostali:

gen. bryg. Dariusz Lewandowski - Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej

gen. bryg. Michał Strzelecki - Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

płk Dariusz Dróżdż - Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej

płk Krzysztof Duda - Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej

płk Marcin Dusza - Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

płk Piotr Gołos - Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

płk Jarosław Kowalski - I Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

płk Andrzej Kupis - Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

płk Andrzej Lis - Zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych

płk Piotr Męczyński - Dowódca 18 Brygady Artylerii

płk Robert Polak - Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7, Sztab Generalny Wojska Polskiego

Na stopień kontradmirała mianowany został:

kmdr Przemysław Karaś - Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Morskich - Zastępca Dowódcy Komponentu

Stopnie generalskie dla oficerów Państwowej Straży Pożarnej

BBN poinformował również o nadaniu stopni generalskich dwóm oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Do stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowani zostali:

st. bryg. Sławomir Sierpatowski - Zastępca Komendanta Głónego PSP

st. bryg. Zenon Pisiewicz - Lubelski Komendant Wojewódzki PSP

Nominacje wręczone zostaną prze Karola Nawrockiego 4 maja o godz. 12.00 podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

