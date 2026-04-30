Prezydent wręczy nominacje generalskie. BBN opublikowało listę
Karol Nawrocki mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie - informuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Na stronie instytucji pojawiła się lista osób, które otrzymały awans. Wśród nich znaleźli się dwaj oficerowie Państwowej Straży Pożarnej.
W skrócie
- Karol Nawrocki mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie, a lista awansowanych została opublikowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
- Uroczystość wręczenia wojskowym aktów mianowania odbędzie się 2 maja na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
- Dwóch oficerów Państwowej Straży Pożarnej otrzyma stopnie nadbrygadiera podczas uroczystości 4 maja na Placu Piłsudskiego w Warszawie.
"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralski" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie BBN.
Jak poinformowano, uroczystość wręczenia wojskowym aktów mianowania odbędzie się 2 maja o godz. 12.00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
Na stopień generała dywizji mianowani zostali:
- gen. bryg. Dariusz Lewandowski - Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej
- gen. bryg. Michał Strzelecki - Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych
Na stopień generała brygady mianowani zostali:
- płk Dariusz Dróżdż - Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej
- płk Krzysztof Duda - Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej
- płk Marcin Dusza - Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
- płk Piotr Gołos - Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej
- płk Jarosław Kowalski - I Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej
- płk Andrzej Kupis - Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
- płk Andrzej Lis - Zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych
- płk Piotr Męczyński - Dowódca 18 Brygady Artylerii
- płk Robert Polak - Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7, Sztab Generalny Wojska Polskiego
Na stopień kontradmirała mianowany został:
- kmdr Przemysław Karaś - Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Morskich - Zastępca Dowódcy Komponentu
Stopnie generalskie dla oficerów Państwowej Straży Pożarnej
BBN poinformował również o nadaniu stopni generalskich dwóm oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Do stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowani zostali:
- st. bryg. Sławomir Sierpatowski - Zastępca Komendanta Głónego PSP
- st. bryg. Zenon Pisiewicz - Lubelski Komendant Wojewódzki PSP
Nominacje wręczone zostaną prze Karola Nawrockiego 4 maja o godz. 12.00 podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Piłsudskiego w Warszawie.