Prezydent wręczy nominacje generalskie. BBN opublikowało listę

Paweł Sekmistrz

Karol Nawrocki mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie - informuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Na stronie instytucji pojawiła się lista osób, które otrzymały awans. Wśród nich znaleźli się dwaj oficerowie Państwowej Straży Pożarnej.

  • Karol Nawrocki mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie, a lista awansowanych została opublikowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
  • Uroczystość wręczenia wojskowym aktów mianowania odbędzie się 2 maja na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
  • Dwóch oficerów Państwowej Straży Pożarnej otrzyma stopnie nadbrygadiera podczas uroczystości 4 maja na Placu Piłsudskiego w Warszawie.
"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralski" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie BBN.

Jak poinformowano, uroczystość wręczenia wojskowym aktów mianowania odbędzie się 2 maja o godz. 12.00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Na stopień generała dywizji mianowani zostali:

  • gen. bryg. Dariusz Lewandowski - Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej
  • gen. bryg. Michał Strzelecki - Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

  • płk Dariusz Dróżdż - Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej
  • płk Krzysztof Duda - Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej
  • płk Marcin Dusza - Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
  • płk Piotr Gołos - Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej
  • płk Jarosław Kowalski - I Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej
  • płk Andrzej Kupis - Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
  • płk Andrzej Lis - Zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych
  • płk Piotr Męczyński - Dowódca 18 Brygady Artylerii
  • płk Robert Polak - Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7, Sztab Generalny Wojska Polskiego

Na stopień kontradmirała mianowany został:

  • kmdr Przemysław Karaś - Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Morskich - Zastępca Dowódcy Komponentu

Zobacz również:

Karol Nawrocki zawetował ustawę kodeks wyborczy
Karol Nawrocki zawetował dwie ustawy. "Bardzo poważne wątpliwości"

Stopnie generalskie dla oficerów Państwowej Straży Pożarnej

BBN poinformował również o nadaniu stopni generalskich dwóm oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Do stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowani zostali:

  • st. bryg. Sławomir Sierpatowski - Zastępca Komendanta Głónego PSP
  • st. bryg. Zenon Pisiewicz - Lubelski Komendant Wojewódzki PSP

Nominacje wręczone zostaną prze Karola Nawrockiego 4 maja o godz. 12.00 podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Zobacz również:

Sondaż. Którym politykom ufają Polacy? Karol Nawrocki liderem rankingu
Nawrocki liderem, ale traci. Nowy ranking zaufania

