Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego, poinformował na platformie X o nowym zwyczaju w Pałacu Prezydenckim.

"1 stycznia 2026 o 12:00, a następnie w każdą sobotę o 12:00, będzie uroczyście zmieniana flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim" - czytamy we wpisie.

Zmiana flagi Polski nad Pałacem Prezydenckim. "Znakiem trwania narodu"

Decyzją prezydenta Nawrockiego, zdjęte biało-czerwone flagi zostaną przekazane polskim szkołom, strażakom, służbom i instytucjom państwowym.

Jak podkreślono w wideo udostępnionym przez szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szefernakera, flaga narodowa nie jest jedynie symbolem ceremonialnym - "od zawsze była znakiem trwania narodu i państwowości, także w czasach, gdy Polska formalnie nie istniała".

"Flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim jest symbolem suwerenności Rzeczypospolitej i wyrazem ciągłości władzy państwowej. Oznacza obecność instytucji państwa i trwałość urzędu" - czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta RP.

Uroczysta zmiana flagi. "Symbolizuje suwerenność Rzeczypospolitej"

Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta, flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim symbolizuje suwerenność Rzeczypospolitej, ciągłość władzy państwowej oraz obecność instytucji państwa.

"W polskiej historii ma znaczenie szczególne, zakorzenione w doświadczeniu walki o niepodległość" - czytamy.

Dziś flaga nad Pałacem Prezydenckim (...) jest także zobowiązaniem: do troski o państwo, do odpowiedzialności za jego przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje.

