Prezydent wprowadza zmiany. Chodzi o flagę nad Pałacem Prezydenckim

Aleksandra Czurczak

Prezydent Karol Nawrocki wprowadza nowy zwyczaj. Jak poinformował szef jego gabinetu Paweł Szefernaker, "od 1 stycznia 2026 roku w każdą sobotę flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim będzie zmieniana i przekazywana wspólnotom lokalnym w całej Polsce".

Biały, klasycystyczny budynek z licznymi oknami ozdobiony polskimi flagami, jedna z nich opuszczona do połowy masztu na znak żałoby. Przed budynkiem niski, czarny płot i trzepiąca się na wietrze flaga.
Prezydent wprowadza nową tradycję. "Od 1 stycznia" (zdj. ilustracyjne)Jerzy DudekAgencja FORUM

Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP Karola Nawrockiego, poinformował na platformie X o nowym zwyczaju w Pałacu Prezydenckim.

"1 stycznia 2026 o 12:00, a następnie w każdą sobotę o 12:00, będzie uroczyście zmieniana flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim" - czytamy we wpisie.

Zmiana flagi Polski nad Pałacem Prezydenckim. "Znakiem trwania narodu"

Decyzją prezydenta Nawrockiego, zdjęte biało-czerwone flagi zostaną przekazane polskim szkołom, strażakom, służbom i instytucjom państwowym.

    Jak podkreślono w wideo udostępnionym przez szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szefernakera, flaga narodowa nie jest jedynie symbolem ceremonialnym - "od zawsze była znakiem trwania narodu i państwowości, także w czasach, gdy Polska formalnie nie istniała".

    "Flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim jest symbolem suwerenności Rzeczypospolitej i wyrazem ciągłości władzy państwowej. Oznacza obecność instytucji państwa i trwałość urzędu" - czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta RP.

    Uroczysta zmiana flagi. "Symbolizuje suwerenność Rzeczypospolitej"

    Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta, flaga powiewająca nad Pałacem Prezydenckim symbolizuje suwerenność Rzeczypospolitej, ciągłość władzy państwowej oraz obecność instytucji państwa.

    "W polskiej historii ma znaczenie szczególne, zakorzenione w doświadczeniu walki o niepodległość" - czytamy.

    Dziś flaga nad Pałacem Prezydenckim (...) jest także zobowiązaniem: do troski o państwo, do odpowiedzialności za jego przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje.

    Polityczny zwycięzca roku. Ekspert wskazał dwóch liderów. ''Polacy szukają pewnej nowości w polityce''Polsat NewsPolsat News

