Prezydent wezwany do prokuratury. Karol Nawrocki zabrał głos

- Jestem obywatelem jak każdy inny. Myślę, że prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na urojenia ministra sprawiedliwości. Zaproszę jednak prokuratora na przesłuchanie i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście - powiedział Karol Nawrocki.

- Z całą pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Możecie państwo być spokojni już dzisiaj. Natomiast uważam, że jest to obciążające dla obecnej władzy, ponieważ tych postępowań prokuratorskich wobec mojej osoby, czy prób przesłuchiwania mnie jako świadka jest bardzo dużo - dodał.

Prezydent odmówił informacji kiedy mogłoby dojść do takiego przesłuchania. Zaznaczył, że ma bardzo wiele obowiązków, zarówno w kraju, jak i za granicą, dlatego jeszcze nie wie, kiedy możliwe będzie spotkanie ze śledczymi. - Jest zbyt wcześnie, żebym powiedział kiedy się spotkamy, ale jestem obywatelem jak wszyscy inni, więc odpowiem prokuratorom na zadane pytania - powiedział.

Prezydent skomentował również potencjalny wybór Macieja Berka na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. - Myślę że dzisiaj TK ostatnią rzeczą, której potrzebuje, to kolejny polityk. Szczególnie polityk, który jest bardzo bliskim współpracownikiem premiera Donalda Tuska - stwierdził.

Spór o TK. Prezydent wezwany do prokuratury

O wezwaniu prezydenta do prokuratury poinformował w czwartek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. "W śledztwie dotyczącym niedopuszczenia do orzekania legalnie wybranych sędziów TK prokuratura przesłuchała już ponad 40 świadków i zabezpieczyła kluczowe dokumenty. Kolejnym, niezbędnym krokiem jest przesłuchanie Prezydenta RP" - napisał na platformie X.

Informacje te potwierdziła w komunikacie Prokuratura Krajowa, która poinformowała, że zwróciła się do Karola Nawrockiego "o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania".

"Przeprowadzenie tej czynności jest niezbędne dla pełnego ustalenia okoliczności faktycznych sprawy oraz dokonania prawidłowej oceny prawnokarnej zdarzeń objętych postępowaniem" - dodała rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

Śledztwo prokuratury zostało wszczęte w kwietniu i ma na celu wyjaśnienie okoliczności nieprzyjęcia ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, a następnie niedopuszczenia ich do orzekania przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.



