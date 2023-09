Prezydent Andrzej Duda przyznał, że sytuacja w Europie i w naszym regionie "nie jest najłatwiejsza", bo "Rosja pokazała twarz, którą znamy z podręczników do historii i opowiadań rodziców i dziadków".

Zaznaczył jednak, że polskie władze nie zamierzają w obliczu zagrożenia załamywać rąk, lecz pracować na swoje bezpieczeństwo. Dodał, że ambicją władz jest, by miała ona drugą lub trzecią najsilniejszą armię w Europie.

Andrzej Duda w USA: Polska jest państwem poważnym

- Pokazujemy, że Polska to państwo, które nie tylko bierze. Otrzymuje różne formy wsparcia, wsparcia militarnego, ale to jest państwo, które również oferuje bezpieczeństwo. To także jest nasze staranie dzisiaj w Polsce, żeby Amerykanie wiedzieli, że Polacy nie są tylko biorcami bezpieczeństwa - zapewniała głowa państwa.