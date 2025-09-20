W skrócie Karol Nawrocki jest w drodze do USA, gdzie weźmie udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

Prezydent planuje szereg rozmów z liderami najważniejszych państw, w tym z Donaldem Trumpem.

Obecność polskiej delegacji akcentuje aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście działań Rosji.

W sobotę po południu prezydent Karol Nawrocki wyleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie odbywał wizytę, którą zakończy w środę.

Głównym celem podróży jest udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Głowie państwa towarzyszy małżonka Marta Nawrocka.

Karol Nawrocki w USA. Celem Zgromadzenie Ogólne ONZ

Przed wylotem z dziennikarzami rozmawiał szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. - Głównym celem wizyty jest wygłoszenie wystąpienia (przez prezydenta - red.) przed Zgromadzeniem Ogólnym, czyli przed reprezentantami wszystkich państw zrzeszonych w ONZ - zaznaczył.

Przydacz przekazał, że przemówienie Nawrockiego będzie dotyczyło "aktualnych wyznawań, które stoją przed światem, Polską, naszym regionem".

- To będzie związane z agresywną postaw Rosji i jej celami, czyli zburzeniem aktualnej architektury bezpieczeństwa - przekazał prezydencki minister.

Prezydent Karol Nawrocki w USA. Będzie rozmowa z Trumpem

Polski prezydent na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ma też przeprowadzić szereg rozmów z "najważniejszymi przedstawicielami świata polityki, gospodarki i biznesu".

Przydacz podkreślił, że w nowojorskiej siedzibie ONZ będą prezydenci, premierzy i szefowie parlamentów "najważniejszych państw". - Na przestrzeni najbliższych dni będzie dochodziło do tych spotkań w różnej formule - zaznaczył.

- Będzie tam obecny takżeDonald Trump i do takiego kontaktu z całą pewnością dojdzie - zapewnił Przydacz.

Podkreślił, że wizyta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się w niedzielę od spotkania z polonią w "amerykańskiej Częstochowie" - w Doylestown, w Pensylwanii.

Rosyjskie myśliwce nad Estonią. "Próba testowania"

Marcin Przydacz został też zapytany o incydent związany z piątkowym wtargnięciem trzech rosyjskich myśliwców MiG-31 w przestrzeń powietrzną Estonii.

- Pan prezydent obserwuje te prowokacyjne działania Rosji. To próba testowania, podnoszenia emocji nie tylko w tych państwach, w których naruszana jest przestrzeń - podkreślił i dodał, że w ten sposób testowane jest całe NATO.

Zdaniem prezydenckiego ministra Zachód powinien "dać odpór tym prowokacjom w sensie politycznym i ekonomicznym". - Będziemy nawoływać, żeby kolejne pakiety sankcji były szybciej przyjmowane - zapowiedział.

Przypomniał, że Sojusz zareagował po naruszeniu polskiej przestrzeni m.in. operacją "Wschodni Strażnik". - Liczymy na dalsze reakcje (...). Estonia ma jako sojusznik nasze pełne poparcie - zapewnił.

Polska delegacja w ONZ. Szef MSZ Radosław Sikorski pojawi się w Nowym Jorku

Udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ weźmie również szef MSZ Radosław Sikorski.

Przydacz, dopytywany czy minister spraw zagranicznych jest w polskiej delegacji na sesję ONZ, odparł, że istnieje jedna delegacja pod przywództwem prezydenta i w jej ramach jest też szef MSZ.

Dodał, że do Pałacu Prezydenckiego nie wpłynęła żadna prośba o to, aby minister Sikorski podróżował z prezydentem jednym samolotem.

Będzie to pierwszy raz, kiedy szef polskiej dyplomacji będzie towarzyszyć prezydentowi Nawrockiemu w jego zagranicznej wizycie.

Zgromadzenie Ogólne ONZ

Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każde ma jeden głos. Odbywa coroczne sesje zwyczajne.

Decyzje w najważniejszych kwestiach, jak wybór niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, przyjmowanie nowych członków ONZ czy zawieszanie w korzystaniu z praw i przywilejów członkowskich, podejmowane są większością 2/3 głosów. W pozostałych sprawach - zwykłą większością głosów.

W ramach Zgromadzenia Ogólnego funkcjonuje sześć tzw. głównych komitetów, które stanowią forum dyskusji dla państw-członków ONZ.

