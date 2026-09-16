Prezydent spotka się z szefem MON i gen. Kukułą. Tematem bezpieczeństwo Polski

Karol Płatek

Oprac.: Karol Płatek

Prezydent Karol Nawrocki spotka się w piątek z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą - poinformował szef BBN Bartosz Grodecki. Rozmowy będą dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i ostatnich wydarzeń.

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Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz stoją przy mikrofonach podczas wydarzenia plenerowego
Prezydent spotka się z szefem MON. Tematem sytuacja bezpieczeństwaAndrzej Kulpita/East News/Filip Naumienko/REPORTEREast News

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki ma zaplanowane spotkanie z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz gen. Wiesławem Kukułą, by omówić aktualną sytuację bezpieczeństwa i ostatnie wydarzenia.
  • Rozmowa ma dotyczyć działań podejmowanych w reakcji na bieżące wydarzenia oraz współpracy instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju.
  • W ostatnich dniach doszło do rosyjskich ataków w pobliżu granicy Polski, w tym uszkodzenia pociągu przez dron Geran-5 i odnalezienia uzbrojonego drona w rejonie Rusinowa.
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Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego poinformował w środę o zaplanowanym na piątek, 18 września, spotkaniu prezydenta z kierownictwem MON i Wojska Polskiego.

"W piątek 18 września prezydent RP spotka się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą" - przekazał Bartosz Grodecki.

Karol Nawrocki spotka się z szefem MON. BBN wskazuje tematy

Jak poinformował szef BBN, rozmowa będzie dotyczyć "bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz środków podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami". Jednym z tematów ma być również współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Grodecki przekazał, że przed spotkaniem prezydent zapoznał się z analizą przygotowaną przez BBN. Po rozmowach Biuro ma opracować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.

Rosyjskie ataki w pobliżu Polski. Dron uderzył w pociąg

Spotkanie odbędzie się kilka dni po rosyjskich atakach w bezpośredniej bliskości granicy z Polską. W nocy z soboty na niedzielę odnotowano dwa uderzenia dronów Geran-5.

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Jeden z bezzałogowców uszkodził lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa, znajdującego się na stacji Jagodzin około dwóch kilometrów od polskiej granicy. Drugi dron uderzył w stację benzynową w pobliżu przejścia Dorohusk-Jagodzin.

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W niedzielę wieczorem odbyła się specjalna odprawa z udziałem premiera Donalda Tuska. Szef rządu mówił wówczas, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej polskiej granicy.

Dron z Rusinowa miał głowicę bojową

W poniedziałek szef MON poinformował również o odnalezieniu przez wojsko i służby hydrograficzne drona w rejonie Rusinowa koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim. Wstępne oględziny wskazywały na rosyjski bezzałogowiec wojskowy.

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W środę Żandarmeria Wojskowa przekazała, że żołnierze wydobyli, zbadali i zneutralizowali elementy maszyny, które mogły stanowić zagrożenie. Bezzałogowiec zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnych.

Płk Bartosz Okoniewski z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu poinformował PAP, że dron miał głowicę bojową odłamkowo-burzącą wraz z zapalnikiem. Głowicę odseparowano od maszyny i ze względów bezpieczeństwa zneutralizowano na plaży.

Według wstępnych ustaleń śledczych znaleziony bezzałogowiec to Gerbera 2 produkowana i stosowana przez Federację Rosyjską.

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