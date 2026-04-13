W skrócie Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski wobec Weroniki Krawczyk, skazanej za zniesławienie lekarza w internecie.

Ułaskawienie obejmuje darowanie kary ograniczenia wolności, środków karnych oraz zatarcie skazania ze względu na sytuację rodzinną i incydentalność czynu.

Weronika Krawczyk została skazana za wpis na forum internetowym o lekarzu, którego sprawa trafiła do sądu z prywatnego aktu oskarżenia.

"Prezydent RP Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2026 r. skorzystał z prawa łaski w stosunku do pani Weroniki Krawczyk. Pani Weronika zgodziła się na podanie swoich danych osobowych do wiadomości publicznej" - poinformował prezydencki minister Mateusz Kotecki w poniedziałek na platformie X.

W komunikacie zamieszczonym na stronie podkreślono, że prezydent postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2026 r. zastosował prawo łaski wobec jednej osoby.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zastosował prawo łaski poprzez darowanie kary ograniczenia wolności, środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości oraz obowiązku przeproszenia osoby pokrzywdzonej i zatarcie skazania. Osoba, wobec której Prezydent RP zastosował prawo łaski, była skazana za przestępstwo z art. 212 § 2 k.k. (zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania)" - czytamy w komunikacie.

W motywach ułaskawienia podkreślono, że prezydent RP "podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze m.in. incydentalny charakter czynu, ustabilizowany tryb życia, sytuację rodzinną - sprawowanie opieki nad trójką małoletnich dzieci, w tym jednego z niepełnosprawnością, zasady sprawiedliwości i racjonalności represji karnej, jak również względy społeczne".

Sprawa Weroniki Krawczyk. Lekarz miał przekonywać ją do terminacji ciąży

Według mediów w 2016 r. Weronika Krawczyk usłyszała od prowadzącego jej ciążę lekarza, że jej nienarodzony syn ma zespół Downa. Lekarz wielokrotnie namawiał ją do dokonania aborcji, ale kobieta stanowczo odmówiła.

Sześć lat później, w 2022 roku, Weronika Krawczyk odpowiedziała na forum internetowym innej kobiecie poszukującej ginekologa przestrzegając ją przed tym samym lekarzem. Lekarz ten w 2008 roku został skazany za wykonywanie nielegalnych aborcji w prywatnym gabinecie w Gdańsku.

Sprawa trafiła do sądu z prywatnego aktu oskarżenia. Sąd uznał, że wpis naruszył dobra osobiste lekarza i skazał kobietę m.in. na prace społeczne oraz obowiązek przeprosin.

Ponieważ Weronika Krawczyk nie chciała przeprosić lekarza, argumentując, że chciał on doprowadzić do śmierci jej dziecka, groziło jej półtora miesiąca aresztu. 12 grudnia 2025 r. złożyła wniosek o ułaskawienie do prezydenta Karola Nawrockiego.

Czarzasty w ''Graffiti'' o sytuacji Ziobry po wyborach na Węgrzech: Widzę sens ruszenia sprawy Trybunału Stanu Polsat News Polsat News