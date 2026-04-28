W skrócie Prezydent Karol Nawrocki skomentował uwolnienie Andrzeja Poczobuta, podkreślając jego przywiązanie do polskich wartości i zapraszając go po odbiór Orderu Orła Białego.

Nawrocki wskazał, że proces uwolnienia Poczobuta został wzmocniony rozmową z prezydentem USA Donaldem Trumpem i zaangażowaniem amerykańskich przedstawicieli.

Andrzej Poczobut wielokrotnie trafiał do aresztu za krytyczne wypowiedzi na temat Alaksandra Łukaszenki, a organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego.

Doszło do wymiany więźniów między Polską i Białorusią w formacie "5 za 5". Andrzej Poczubut został objęty procedurą wymiany - poinformowano we wtorek.

- Przypomnę, że Andrzej Poczobut jest kawalerem Orderu Orła Białego. Zapraszam pana Andrzeja, oczywiście po całym procesie adaptacji, po odbiór Orderu Orła Białego, a więc najważniejszego polskiego odznaczenia - powiedział prezydent.

Karol Nawrocki podkreślił, że Andrzej Poczobut "stał się na naszych oczach symbolem pewnego uporu, przywiązania do wartości, które wyznaje, walk o prawa człowieka". - Mam nadzieję, że będzie doskonale czuł się w Polsce - dodał.

Prezydent wyjaśnił, że proces uwalniania polskiego dziennikarza był wzmocniony przede wszystkim jego "dyskusją z panem prezydentem (USA) Donaldem Trumpem".

Jak poinformował Nawrocki, działania na rzecz uwolnienia Poczobuta trwały od września 2025 roku. - Jako nowo zaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Trumpa o to, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu, i aby we wszystkich negocjacjach z reżimem białoruskim podnosił tę kwestię - powiedział.

Nawrocki przekazał, że temat wrócił na poniedziałkowym spotkaniu z wysłannikiem USA ds. Białorusi Johnem Coalem. - Powiedział, że na osobistą prośbę prezydenta Donalda Trumpa traktuje sprawę Andrzeja Poczobuta jako priorytetową - wyznał prezydent.

- Nasz partner, nasz strategiczny sojusznik, Stany Zjednoczone, na czele z prezydentem Donaldem Trumpem dowożą te zobowiązania, o których dyskutujemy podczas naszych bilateralnych spotkań - podkreślił Nawrocki.

"Dziś jako specjalny wysłannik prezydenta USA (Donalda) Trumpa ds. Białorusi, wraz z zespołem pomogłem doprowadzić do uwolnienia trzech Polaków i dwóch Mołdawian" - napisał w mediach społecznościowych John Coale. Podkreślił, że było to możliwe dzięki przywództwu Trumpa, zastępcy asystenta sekretarza stanu USA ds. Europy Wschodniej Christophera W. Smitha i Departamentu Stanu USA.

Tusk: Finał skomplikowanej dyplomatycznej gry

"Wymiana na polsko-białoruskiej granicy to finał trwającej dwa lata skomplikowanej dyplomatycznej gry, pełnej dramatycznych zwrotów akcji. Udało się dzięki świetnej pracy naszych służb, dyplomatów i prokuratury oraz wielkiej pomocy amerykańskich, rumuńskich i mołdawskich przyjaciół" - napisał na X premier Donald Tusk.

- Po 1860 dniach w więzieniu o zaostrzonym rygorze nasz bohaterski rodak, męczennik sprawy wolności Andrzej Poczobut jest w Polsce cały i zdrowy - powiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na wspólnej konferencji prasowej z Coalem.

Andrzej Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem. 25 marca 2021 r. został zatrzymany. 8 lutego 2023 roku skazano go na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego.

"Gość Wydarzeń". Co dalej z pieniędzmi z SAFE? Sobkowiak-Czarnecka tłumaczy Polsat News