"Polski SAFE 0 proc.". Pałac Prezydencki o propozycji Karola Nawrockiego

- Prezydent zaprosił przedstawicieli rządu na czele z premierem, żeby przedstawić konkretne rozwiązania dotyczące tego, co w przestrzeni publicznej słusznie nazywamy "Polskim SAFE 0 proc.". Premier domagał się szczegółów. Dzisiaj te szczegóły otrzymał zarówno w wymiarze legislacyjnym, a więc prawnym, jak też w tym wymiarze ekonomicznym - mówił szef KPRP Zbigniew Bogucki.

Przypomniał, że do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący "Polski SAFE 0 proc.". - Nie ma już mowy o tym, że nie ma szczegółów, że nie wiadomo o co chodzi - ocenił Bogucki.

- Premier jako szef rządu może spowodować, że ta ustawa trafi pod obrady Sejmu, a później w najbliższym tygodniu są także obrady Senatu, a więc właściwie można jeszcze przed terminem decyzji prezydenta, bo tej decyzji dotyczącej europejskiego SAFE prezydent jeszcze nie podjął, ale można by było przeprocedować ustawę, która została zaproponowana - dodał Bogucki.

Szef kancelarii Nawrockiego zapowiedział "pełną otwartość ze strony prezydenta, żeby nad ustawą pracować". - Pracować szybko, sprawnie, tam gdzie wymagałaby ona jakieś korekt, to jesteśmy do pełnej dyspozycji - deklarował.

Ustawa, wdrażająca unijny program SAFE, została przegłosowana przez Sejm, wraz z poprawkami Senatu, 27 lutego. Prezydent ma na jej podpisanie 21 dni od tej daty. Termin ten upływa 20 marca.

Ważą się losy SAFE. Nawrocki z własną ustawą

Zbigniew Bogucki tłumaczył, że "propozycja prezydenta zakłada powołanie Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych jako funduszu, który by zarządzał środkami pochodzącymi z mądrego gospodarowania, ale nie uszczuplania w żaden sposób rezerw Narodowego Banku Polskiego, czy to rezerw walutowych, czy rezerw w złocie". - Rezerwy NBP to około 240 miliardów euro, czyli około 5,5 razy tyle co pożyczka, która miałaby być zaciągnięta przez Polskę przez rząd Donalda Tuska. Z tych 240 miliardów euro około 74 miliardów euro to jest złoto - stwierdził szef KPRP.

- To rozwiązanie i ta propozycja jest zgodna z polską konstytucją, jest zgodna z prawem europejskim, bo tutaj chodzi także o niezależność Narodowego Banku Polskiego i jego politykę i jest zgodna przede wszystkim z polskim interesem bezpieczeństwa - wymieniał Bogucki.

Według szefa prezydenckiej kancelarii "jesteśmy w stanie właściwie bezkosztowo, przy mądrym gospodarowaniu rezerwami Narodowego Banku Polskiego bez ich uszczuplania, wygenerować w najbliższych czterech, pięciu latach kwotę około 200 miliardów złotych po to, żeby przekierować je do tego funduszu Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych".

- Prezydent mówi: skorzystajmy z rezerw, które nie należą ani do prezydenta, nie należą do Narodowego Banku Polskiego czy prezesa NBP, nie należą do do premiera, należą do narodu - przekonywał Bogucki.

Jak dodał, "wątpliwe jest żeby propozycja prezydenta spotkała się ze zrozumieniem". - Czekamy do jutra - oznajmił.

Więcej informacji wkrótce...

Spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem. Chodzi o program SAFE

Przed spotkaniem Nawrockiego z Tuskiem szef gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker poinformował, że do Sejmu został skierowany "prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych realizujący 'Polski SAFE 0 proc.'".

W ubiegłą środę prezydent Nawrocki i prezes NBP przedstawili propozycję programu "polski SAFE 0 proc.", który ma być - jak podkreślali - korzystną i efektywną alternatywą finansowaną z pomocą NBP dla unijnego programu SAFE.

Prezydent mówił wówczas, że "SAFE 0 proc." ma zagwarantować 185 mld złotych, które "nie będą wiązać się z kredytem, zmianą sytuacji w UE, będą miały potrzebną polskim siłom zbrojnym elastyczność w wyborze sprzętu".

