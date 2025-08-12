Prowadzący program "Gość Wydarzeń" Bogdan Rymanowski pytał Karola Nawrockiego, czy obecnie mieszka w Belwederze przez remont apartamentów prezydenckich przy Krakowskim Przedmieściu, o którym wspominał mu prezydenta Andrzej Duda. Prezydent odpowiedział, że wpływ na tę decyzję miały "kwestie techniczne".

Karol Nawrocki o mieszkaniu w Belwederze. "Cieszę się, że jestem z moją rodziną"

- Na razie mieszkamy w Belwederze, będziemy mieszkać w Pałacu Prezydenckim - zapowiedział. To pierwsza taka deklaracja głowy państwa. Do tej pory nie pojawiały się oficjalne informacje dotyczące przyszłego miejsca zamieszkania prezydenta i jego rodziny.

- Cieszę się, że jestem z moją rodziną niezależnie od tego, czy jest to moje mieszkanie w Gdańsku, czy jest to Belweder, czy jest to Pałac Prezydencki. Najważniejsze jest to, z kim się mieszka - powiedział.

Kilka dni temu prezydent Nawrocki wychylił się z okna Belwederu do grupy swoich sympatyków, którzy zgromadzili się przed budynkiem. Prezydent pozdrowił zgromadzonych, machając im i posyłając całusa. - Będę wychodził za pół godziny - krzyknął wówczas do zgromadzonych.

Po chwili prezydent już w formalnym stroju wyszedł do tłumu. Zwolennicy prezydenta mieli okazję zrobić sobie wspólne zdjęcie oraz zamienić kilka zdań z głową państwa.

Były prezydent krytykuje Pałac Prezydencki. "Jest strasznie brzydko"

Bronisław Komorowski został ostatnio zapytany przez PAP, czy doradziłby parze prezydenckiej pozostanie na stałe w Belwederze. Były prezydent powstrzymał się jednak od opinii, zaznaczając, że każdy ma swoją estetykę. Mimo to dodał, że w jego przypadku wybór prezydenckiej rezydencji był oczywisty.

- W Pałacu Prezydenckim jest strasznie brzydko. To jest po prostu zaprzeczenie wszelkiej estetyki i logiki - ocenił.

Jak wyjaśnił, w pierwotnym zamyśle pałacu, z czasów jego budowy, pokoje gospodarza mieściły się na pierwszym piętrze, sale reprezentacyjne na parterze i pierwszym piętrze a na ostatnim mieszkała służba. - Ktoś odwrócił tę logikę - wskazał.

- Prezydent pracuje na pierwszym piętrze, przyjmuje gości, a mieszka na ostatnim piętrze, tam gdzie kiedyś mieszkała służba. Tam są relatywnie niskie stropy. Bardzo brzydko jest to urządzone. Myśmy z żoną w 2010 roku, jak popatrzyliśmy na to kompletne bezguście i brak logiki, to powiedzieliśmy "nie, nie, absolutnie" i wybraliśmy Belweder - dodał.

Żurek w "Gościu Wydarzeń" o aferze wokół KPO: Nawet ten promil nie powinien się zdarzyć Polsat News Polsat News