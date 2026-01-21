Prezydent rozważa ułaskawienie. Nawrocki wskazał nazwisko

Opinie prawne spłyną do mnie w przyszłym tygodniu i będę podejmował decyzję, czy mogę ułaskawić pana Adama Borowskiego w pierwszym pakiecie ułaskawień, które czekają na moim biurku - zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Sytuacja Borowskiego dotyczy wyroku, który zapadł w sprawie wytoczonej mu przez polityka KO Romana Giertycha.

Mężczyzna w eleganckim garniturze z czerwonym krawatem wchodzi do jasnego pomieszczenia przez białe drzwi, na ścianie widoczny cień postaci.
Prezydent Karol Nawrocki rozważa ułaskawienia Adama BorowskiegoAnita WalczewskaEast News

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki rozważa ułaskawienie Adama Borowskiego i czeka na opinie prawne w tej sprawie.
  • Adam Borowski został skazany na pół roku więzienia za słowa wypowiedziane na temat Romana Giertycha w Telewizji Republika.
  • Adam Borowski nie zamierza wykonać wyroku sądu ani przepraszać Romana Giertycha.
Nazwisko Adama Borowskiego prezydent Karol Nawrocki wskazał w wywiadzie dla Republiki. Prezydent przebywa w Davos, gdzie bierze udział w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym.

Głowa państwa potwierdziła, że do tej pory nie rozpatrzyła żadnego wniosku w sprawie ułaskawień, ale podejmie niebawem stosowne decyzje.

- Opinie prawne spłyną do mnie w przyszłym tygodniu i będę podejmował decyzję, czy mogę ułaskawić pana Adama Borowskiego w pierwszym pakiecie ułaskawień, które czekają na moim biurku - mówił prezydent.

Starszy mężczyzna z wąsem w garniturze i okularach siedzi przy dwóch mikrofonach na tle jasnej kotary, sprawiając wrażenie uczestnika konferencji lub spotkania medialnego.
Na zdjęciu Adam Borowski, którego prezydent Nawrocki rozważa ułaskawićAdam BurakowskiEast News

Nawrocki potwierdził, że zwrócił się do swoich współpracowników z prośbą o analizę prawną sprawy Adama Borowskiego. - Bardzo odważny człowiek, który zawsze stawał po stronie Polski - powiedział o nim prezydent.

Jak przyznał prezydent, "jest zaniepokojony tą sytuacją, bo zna człowieka".

    Adam Borowski skazany. To efekt słów o Romanie Giertychu

    Adama Borowskiego skazano za słowa, które wypowiedział na antenie Telewizji Republika w kontekście Romana Giertycha i afery Polnordu. Borowski stwierdził, że polityk KO jest mecenasem, który "współpracuje z przestępcami".

    - Zapewniał nie tylko taką tarczę prawną, ale tutaj dawał swoich znajomych, godził się na to, żeby jego znajomi byli tymi słupami - dodawał.

    Polityk KO złożył wobec Borowskiego prywatny akt oskarżenia, zarzucając mi zniesławienie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uznał argumentację Romana Giertycha i skazał publicystę na pół roku więzienia.

    Adam Borowski zapowiedział, że nie wykona wyroku sądu i nie przeprosi Romana Giertycha.

