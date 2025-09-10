"Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP. Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych" - napisał prezydent na platformie X.

"W BBN niebawem poprowadzę odprawę, na którą przybędzie szef rządu. Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania" - dodał.

Rosyjskie drony w Polsce. Specjalna odprawa w BBN

Nadzwyczajna odprawa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego ma związek z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, co miało miejsce w nocy z wtorku na środę.

Jak poinformowało w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, "doszło do bezprecedensowego w skali" naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron.

Podkreślono jednocześnie, że "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podał z kolei, że drony, które mogły stanowić zagrożenie zostały zestrzelone. Trwają działania związane z poszukiwaniem i wskazaniem miejsc możliwego upadku elementów obiektu.

W związku z nocnymi wydarzeniami szef resortu obrony wraca wcześniej do kraju z wizyty w Londynie, gdzie miał wziąć udział w spotkaniu ministrów obrony z Grupy E5.

Wkrótce więcej informacji...

