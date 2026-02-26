Prezydent reaguje na expose Sikorskiego. "Mówimy jednym głosem"

To dobra informacja dla Polaków i Polek, że w kwestiach zasadniczych polityka szefa MSZ i prezydenta jest po jednej stronie - mówił Karol Nawrocki, oceniając expose Radosława Sikorskiego. Prezydent dodał, że wraz z szefem dyplomacji "mówią jednym głosem", jeśli chodzi o zagrożenie, jakie stwarza Rosja.