Prezydent przed dylematem. Polacy wskazali, co powinien zrobić

Ponad połowa uczestników sondażu - 58,4 proc. - chce, żeby prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod ustawą dotyczącą programu SAFE. Najwięcej zwolenników dla europejskiej pożyczki na zbrojenia jest wśród elektoratu koalicji rządzącej - 92 proc. Sympatycy opozycji w większości są przeciwni takiemu rozwiązaniu - 59 proc.

W środę rano prezydent Karol Nawrocki wziął udział corocznej odprawy dowódców wojskowych na warszawskiej Cytadeli, podczas której odniósł się do programu SAFE.

- Polskiej armii są potrzebne tak duże pieniądze, jakie kryje ta pożyczka. Wątpliwości budzi jednak aspekt suwerennościowy, który jest dla mnie szczególnie ważny jako dla prezydenta Polski - mówił.

Prezydent wyraził w ten sposób swoje obawy dotyczące unijnej pożyczki, która pozwoliłaby przeznaczyć ponad 43 mld euro na bezpieczeństwo Polski. Ustawa w sprawie SAFE z senackimi poprawkami wróciła do Sejmu, co oznacza, że niebawem pojawi się na biurku Nawrockiego, który będzie musiał podjąć decyzję.

Sondaż. Program SAFE. Czy Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę?

"Rzeczpospolita" opublikowała w środę wyniki sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRiS. Według większości respondentów prezydent powinien złożyć podpis pod ustawą.

Aprobaty Nawrockiego dla SAFE oczekuje w sumie 58,4 proc. uczestników badania, z czego odpowiedź "zdecydowanie tak" zaznaczyło 37,8 proc., a "raczej tak" 20,6 proc.

Niedecydowanych jest 11,9 proc. pytanych.

Negatywnie nastawionych do europejskiej pożyczki na zbrojenia jest 29,8 proc. badanych. Wśród nich 12,2 proc. zaznaczyło odpowiedź "raczej nie", a "zdecydowanie nie" - 17,6 proc.

    W przypadku respondentów, którzy zadeklarowali się jako zwolennicy partii opozycyjnych - PiS, Konfederacja, Partia Razem - 59 proc. opowiada się za tym, żeby Nawrocki nie podpisywał ustawy.

    Natomiast zdecydowana większość elektoratu koalicji rządzącej - 92 proc. - oczekuje jej sygnowania przez głowę państwa.

    Wątpliwości prezydenta. "Pewność to bezpieczeństwo, a niepewność to niebezpieczeństwo"

    Podczas środowego przemówienia Nawrocki podkreślał, jak istotne jest "swobodne wygadanie pieniędzy w kontekście zasady warunkowości".

    - Podstawową zasadą budowy bezpieczeństwa jest pewność. Musimy mieć pewność, że te środki nie będą wstrzymane czy zawieszone - mówił i tłumaczył, że "pewność to bezpieczeństwo, a niepewność to niebezpieczeństwo".

      Szef biura polityki międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz przed kilkoma dniami w Polsat News mówił o wątpliwościach w związku programem SAFE.

      - Proszę sobie wyobrazić sytuację, że polski rząd podpisuje kontrakt na dostawę jakiegoś sprzętu, czyli bierze na siebie zobowiązanie, a z jakiegoś powodu Ursula von der Leyen rok później mówi: a ja wam nie wypłacę tych pieniędzy - mówił prezydencki minister, odnosząc się do kwestii warunkowości.

      Gospodarz programu zapytał Przydacza, co ten doradziłby głowie państwa ws. podpisania sejmowej ustawy w tej kwestii. - Będę jeszcze to analizował przez najbliższe trzy tygodnie. Ustawa wróciła do Sejmu. Zobaczymy czy Sejm przyjmie poprawki Senatu - odpowiedział.

      Marcin Przydacz zgodził się z prowadzącym, że prezydent stanie przed trudną decyzją, gdy ustawa znajdzie się ostatecznie na jego biurku.

