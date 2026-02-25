W skrócie Ponad połowa uczestników sondażu oczekuje, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę dotyczącą programu SAFE.

Wśród wyborców koalicji rządzącej 92 proc. popiera podpisanie ustawy, podczas gdy 59 proc. sympatyków opozycji jest temu przeciwnych.

Prezydent wyraża wątpliwości dotyczące suwerenności i warunkowości unijnej pożyczki na zbrojenia.

W środę rano prezydent Karol Nawrocki wziął udział corocznej odprawy dowódców wojskowych na warszawskiej Cytadeli, podczas której odniósł się do programu SAFE.

- Polskiej armii są potrzebne tak duże pieniądze, jakie kryje ta pożyczka. Wątpliwości budzi jednak aspekt suwerennościowy, który jest dla mnie szczególnie ważny jako dla prezydenta Polski - mówił.

Prezydent wyraził w ten sposób swoje obawy dotyczące unijnej pożyczki, która pozwoliłaby przeznaczyć ponad 43 mld euro na bezpieczeństwo Polski. Ustawa w sprawie SAFE z senackimi poprawkami wróciła do Sejmu, co oznacza, że niebawem pojawi się na biurku Nawrockiego, który będzie musiał podjąć decyzję.

Sondaż. Program SAFE. Czy Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę?

"Rzeczpospolita" opublikowała w środę wyniki sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRiS. Według większości respondentów prezydent powinien złożyć podpis pod ustawą.

Aprobaty Nawrockiego dla SAFE oczekuje w sumie 58,4 proc. uczestników badania, z czego odpowiedź "zdecydowanie tak" zaznaczyło 37,8 proc., a "raczej tak" 20,6 proc.

Niedecydowanych jest 11,9 proc. pytanych.

Negatywnie nastawionych do europejskiej pożyczki na zbrojenia jest 29,8 proc. badanych. Wśród nich 12,2 proc. zaznaczyło odpowiedź "raczej nie", a "zdecydowanie nie" - 17,6 proc.

W przypadku respondentów, którzy zadeklarowali się jako zwolennicy partii opozycyjnych - PiS, Konfederacja, Partia Razem - 59 proc. opowiada się za tym, żeby Nawrocki nie podpisywał ustawy.

Natomiast zdecydowana większość elektoratu koalicji rządzącej - 92 proc. - oczekuje jej sygnowania przez głowę państwa.

Wątpliwości prezydenta. "Pewność to bezpieczeństwo, a niepewność to niebezpieczeństwo"

Podczas środowego przemówienia Nawrocki podkreślał, jak istotne jest "swobodne wygadanie pieniędzy w kontekście zasady warunkowości".

- Podstawową zasadą budowy bezpieczeństwa jest pewność. Musimy mieć pewność, że te środki nie będą wstrzymane czy zawieszone - mówił i tłumaczył, że "pewność to bezpieczeństwo, a niepewność to niebezpieczeństwo".

Szef biura polityki międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz przed kilkoma dniami w Polsat News mówił o wątpliwościach w związku programem SAFE.

- Proszę sobie wyobrazić sytuację, że polski rząd podpisuje kontrakt na dostawę jakiegoś sprzętu, czyli bierze na siebie zobowiązanie, a z jakiegoś powodu Ursula von der Leyen rok później mówi: a ja wam nie wypłacę tych pieniędzy - mówił prezydencki minister, odnosząc się do kwestii warunkowości.

Gospodarz programu zapytał Przydacza, co ten doradziłby głowie państwa ws. podpisania sejmowej ustawy w tej kwestii. - Będę jeszcze to analizował przez najbliższe trzy tygodnie. Ustawa wróciła do Sejmu. Zobaczymy czy Sejm przyjmie poprawki Senatu - odpowiedział.

Marcin Przydacz zgodził się z prowadzącym, że prezydent stanie przed trudną decyzją, gdy ustawa znajdzie się ostatecznie na jego biurku.

