Prezydent powołał Radę ds. nowej konstytucji. Znamy skład
Prezydent Karol Nawrocki w Święto Narodowe Trzeciego Maja na Zamku Królewskim powołał pierwszych członków Rady ds. nowej konstytucji przy Prezydencie RP.
W jej skład weszli:
- profesora Ryszarda Legutkę,
- profesora Ryszarda Piotrowskiego,
- Marka Jurka,
- Annę Łabno,
- Józefa Zycha,
- Barbarę Piwnik
- Julię Przyłębską.
Na przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej rada będzie miała czas do końca obecnej kadencji Nawrockiego.
Nowa konstytucja. Propozycja Karola Nawrockiego
W piątek rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz w "Graffiti" na antenie Polsat News poinformował, że 3 maja na Zamku Królewskim powołana zostanie rada ds. nowej konstytucji.
Leśkiewicz mówił, że Kancelaria Prezydenta proponuje, by każdy klub wyznaczył dwóch przedstawicieli, a koło po jednym, który weźmie udział w pracach.
- Dołączymy także zespół ekspertów i ta rada będzie pracowała nad projektem nowej Konstytucji - wskazywał.
Projekt nowej ustawy zasadniczej ma zostać opracowany do końca kadencji Karola Nawrockiego, która upływa w 2030 r. - Wtedy prezydent chce położyć na stół projekt konstytucji - powiedział rzecznik.