Prezydent Karol Nawrocki w Święto Narodowe Trzeciego Maja na Zamku Królewskim powołał pierwszych członków Rady ds. nowej konstytucji przy Prezydencie RP.

W jej skład weszli:

profesora Ryszarda Legutkę,

profesora Ryszarda Piotrowskiego,

Marka Jurka,

Annę Łabno,

Józefa Zycha,

Barbarę Piwnik

Julię Przyłębską.

Na przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej rada będzie miała czas do końca obecnej kadencji Nawrockiego.

Wkrótce więcej informacji...

Nowa konstytucja. Propozycja Karola Nawrockiego

W piątek rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz w "Graffiti" na antenie Polsat News poinformował, że 3 maja na Zamku Królewskim powołana zostanie rada ds. nowej konstytucji.

Leśkiewicz mówił, że Kancelaria Prezydenta proponuje, by każdy klub wyznaczył dwóch przedstawicieli, a koło po jednym, który weźmie udział w pracach.

- Dołączymy także zespół ekspertów i ta rada będzie pracowała nad projektem nowej Konstytucji - wskazywał.

Projekt nowej ustawy zasadniczej ma zostać opracowany do końca kadencji Karola Nawrockiego, która upływa w 2030 r. - Wtedy prezydent chce położyć na stół projekt konstytucji - powiedział rzecznik.

"Graffiti". Nawrocki zaprosi Tuska na grilla? Rzecznik prezydenta komentuje Polsat News