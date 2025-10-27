Prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski przypomniał, że po dwóch latach wydarzenie ma znów status zgromadzenia cyklicznego.

- Od wielu latPolskę i Europę trawi problem imigracji. Jest to istotny temat w debacie publicznej. Przypominamy, że tylko państwa narodowe są w stanie uchronić się przed tym problemem. Dlatego podkreślamy istotność jednego narodu - powiedział Malewski, prezentując na poniedziałkowej konferencji w Warszawie hasło tegorocznego marszu.

Marsz Niepodległości 2025. Zaprezentowano hasło

Szef sztabu organizacyjnego tegorocznego Marszu Niepodległości, prezes Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Osowski przekazał, że w tym roku, oprócz organizacji patriotycznych, w Marsz Niepodległości będą zaangażowane różne grupy zawodowe.

Będą to m.in. przedstawicieli organizacji rolniczych, myśliwskich czy koła gospodyń wiejskich.

Jak co roku, 11 listopada przed Pałacem Kultury powstanie miasteczko niepodległości, na którym odbędą się mniejsze panele czy koncerty. Będzie tam też strefa organizacji pozarządowych.

Marsz, którego tegorocznym hasłem będzie "Jeden naród, silna Polska" rozpocznie się o godzinie 13:00 modlitwą na rondzie Dmowskiego. O godzinie 14:00 nastąpi otwarcie marszu, odśpiewanie hymnu, a potem marsz ruszy w stronę błoń Stadionu Narodowego.

Osowski przekazał, że w tym roku, z okazji 1000-lecia koronacji państwa polskiego, odbędzie się też defilada oręża polskiego.

O godzinie 16:00 przed Stadionem Narodowym odbędą się koncerty i wystąpienia.

Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział? Organizatorzy nie wykluczają

Organizatorzy pytani byli, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Malewski odpowiedział, że w poprzednich latach, kiedy Nawrocki pełnił inne funkcje, był m.in. szefem IPN-u, uczestniczył w marszu.

- Nie będzie dla nas żadnym zdziwieniem, jeśli prezydent podejmie decyzję o tym, by również w tym roku się pojawić - powiedział.

Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę 11 listopada stałą trasą: od ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błona stadionu Narodowego.

