Prezydent podpisał 10 ustaw. Wśród nich ta o CPK

Zmiany w ustawie o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, które zatwierdził swym podpisem prezydent Karol Nawrocki, dotyczą m.in. kwestii nieruchomości znajdujących się na terenach, na których zlokalizowany ma zostać CPK.

"Nowelizacja ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym wprowadza wyższy poziom gwarancji dla właścicieli nieruchomości, które zostaną wywłaszczone na potrzeby Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz zawiera rozwiązania mające na celu usprawnienie funkcjonowania Spółki Celowej" - czytamy w informacji prasowej.

Karol Nawrocki podpisał 10 ustaw

Kolejna z podpisanych ustaw dotyczy zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Jak wskazano w wyjaśnieniu, nowe zapisy mają doprowadzić do umożliwienia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego także po utracie mocy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a jeszcze przed wejściem w życie planu ogólnego gminy.

Podpis Nawrockiego pojawił się również pod zmianami w ustawie Prawo pocztowe. W tym przypadku chodzi o zrównanie maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2024 i 2025 z kwotami zatwierdzonymi w decyzji Komisji Europejskiej.

Zmiany wprowadzone zostały również w ustawie o języku polskim. Dotyczą one ograniczeń, w uzasadnionych przypadkach, obowiązku tłumaczenia na język polski określonej dokumentacji technicznej sprzętu wojskowego.

Zmiany w ustawach o KRS i prawie geodezyjnym zatwierdzone przez prezydenta

Karol Nawrocki podpisał też ustawę o zmianie ustawy o KRS i niektórych innych ustaw. Jej celem jest wprowadzenie regulacji umożliwiających dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem usług teleinformatycznych.

Prezydencka sygnatura znalazła się również w ustawie o ratyfikacji Traktatu o wzajemnych stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej, sporządzonego w Denpasarze 24 lutego 1976 r.

W wyjaśnieniu wskazano, że "celem Traktatu jest przyjęcie ogólnych zasad współpracy i pokojowego rozwiązywania sporów w celu umocnienia pokoju i przyjaźni między jego stronami".

W ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne zniesiono zaś obowiązek wnoszenia opłat za udostępnianie zbiorów danych zawartych w rejestrze cen nieruchomości, co wpłynąć ma na rozwój nowych informatycznych narzędzi i usług w zakresie handlu nieruchomościami.

Podpis prezydenta pod zmianami w ustawie o rozpatrywanie reklamacji

Karol Nawrocki zatwierdził również zmiany w ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Mają one służyć usprawnieniu realizacji projektów morskiej energetyki, a także szeroko pojętemu rozwojowi sektora energii odnawialnej zgodnego z ambicjami redukcji emisyjności gospodarki i spełniania zobowiązań międzynarodowych.

Nowe zapisy pojawiły się także w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej. Ich celem ma być zwiększenie możliwości udzielania przez podmioty rynku finansowego odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz doprecyzowanie zasad udzielania odpowiedzi na reklamację złożonej przez klienta podmiotu rynku finansowego w różnej formie.

Ostatnia z podpisanych przez prezydenta ustaw dotyczy zmian ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

W tym przypadku chodzi m.in. o wprowadzenie regulacji poprawiającej warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przez zapewnienie w jednym miejscu możliwie jak najszerszego zakresu informacji na temat podmiotów wykonujących działalność gospodarczą.

"Graffiti": Chaos w sądownictwie. Wiceminister sprawiedliwości odpiera zarzuty Polsat News Polsat News