Prezydent podjął decyzję ws. kolejnych ustaw. Trzy weta i osiem podpisów

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Aktualizacja

Prezydent Karol Nawrocki podpisał osiem i zawetował trzy ustawy - poinformował rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Wśród odrzuconych projektów znalazł się m.in. ten o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz o zmianie Kodeksu wyborczego.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Karol Nawrocki w garniturze przy mikrofonie na tle flagi Polski podczas ogłaszania decyzji o ustawach
Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kolejnych ustawMarysia ZawadaReporter

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki podpisał osiem ustaw i odrzucił trzy projekty.
  • Wśród zawetowanych ustaw znalazły się projekty dotyczące wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz nowelizacji Kodeksu wyborczego.
  • Nowelizacja Kodeksu wyborczego przewidywała zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów wyborczych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

O decyzjach prezydenta poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Z opublikowanego komunikatu wynika, że Karol Nawrocki podpisał w czwartek osiem ustaw. Mowa o:

  1. Ustawie z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta (numer druku sejmowego - 2799);
  2. Ustawie z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego - 2821);
  3. Ustawie z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (numer druku sejmowego - 2837);
  4. Ustawie z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (numer druku sejmowego 2839);
  5. Ustawie z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (numer druku sejmowego 2866);
  6. Ustawie z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 (numer druku sejmowego - 3028);
  7. Ustawie z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (numer druku sejmowego - 3099);
  8. Ustawie z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 3102).

Zobacz również:

Zbigniew Bogucki
Polska

Burza o TK, komunikat Pałacu. Nawrocki odwołuje wizytę

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy. Wśród nich nowelizacja Kodeksu wyborczego

Jednocześnie - jak poinformował Leśkiewicz - prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odmowie podpisania trzech ustaw. Wśród nich znalazły się:

  1. Ustawa z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (numer druku sejmowego - 2670);
  2. Ustawa z dnia 4 września 2026 r. o organach właściwych i postępowaniach w sprawach reklamy politycznej oraz odpowiedzialności za naruszenie obowiązków w tych sprawach (numer druku sejmowego - 2769);
  3. Ustawa z dnia 4 września 2026 r. o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (numer druku sejmowego - 2271).

Dodajmy, że odrzucona przez prezydenta nowelizacja Kodeksu wyborczego zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów wyborczych.

Wkrótce więcej informacji.

Zobacz również:

Donald Tusk: Nie cofniemy się ani o krok
Polska

Tusk komentuje awanturę w Trybunale. "Nie cofniemy się ani o krok"

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak


"Polityczny WF": Zagadkowa rozmowa w Białym Domu. Czy Trump namawiał Kosiniaka?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze