W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podpisał osiem ustaw i odrzucił trzy projekty.

Wśród zawetowanych ustaw znalazły się projekty dotyczące wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz nowelizacji Kodeksu wyborczego.

Nowelizacja Kodeksu wyborczego przewidywała zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów wyborczych.

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O decyzjach prezydenta poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Z opublikowanego komunikatu wynika, że Karol Nawrocki podpisał w czwartek osiem ustaw. Mowa o:

Ustawie z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta (numer druku sejmowego - 2799); Ustawie z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego - 2821); Ustawie z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (numer druku sejmowego - 2837); Ustawie z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (numer druku sejmowego 2839); Ustawie z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (numer druku sejmowego 2866); Ustawie z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 (numer druku sejmowego - 3028); Ustawie z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (numer druku sejmowego - 3099); Ustawie z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 3102).

Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy. Wśród nich nowelizacja Kodeksu wyborczego

Jednocześnie - jak poinformował Leśkiewicz - prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odmowie podpisania trzech ustaw. Wśród nich znalazły się:

Ustawa z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (numer druku sejmowego - 2670); Ustawa z dnia 4 września 2026 r. o organach właściwych i postępowaniach w sprawach reklamy politycznej oraz odpowiedzialności za naruszenie obowiązków w tych sprawach (numer druku sejmowego - 2769); Ustawa z dnia 4 września 2026 r. o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (numer druku sejmowego - 2271).

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Dodajmy, że odrzucona przez prezydenta nowelizacja Kodeksu wyborczego zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów wyborczych.

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