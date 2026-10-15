W skrócie
- Prezydent Karol Nawrocki podpisał osiem ustaw i odrzucił trzy projekty.
- Wśród zawetowanych ustaw znalazły się projekty dotyczące wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz nowelizacji Kodeksu wyborczego.
- Nowelizacja Kodeksu wyborczego przewidywała zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów wyborczych.
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O decyzjach prezydenta poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Z opublikowanego komunikatu wynika, że Karol Nawrocki podpisał w czwartek osiem ustaw. Mowa o:
- Ustawie z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta (numer druku sejmowego - 2799);
- Ustawie z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego - 2821);
- Ustawie z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (numer druku sejmowego - 2837);
- Ustawie z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (numer druku sejmowego 2839);
- Ustawie z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne (numer druku sejmowego 2866);
- Ustawie z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 (numer druku sejmowego - 3028);
- Ustawie z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (numer druku sejmowego - 3099);
- Ustawie z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (numer druku sejmowego 3102).
Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy. Wśród nich nowelizacja Kodeksu wyborczego
Jednocześnie - jak poinformował Leśkiewicz - prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odmowie podpisania trzech ustaw. Wśród nich znalazły się:
- Ustawa z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (numer druku sejmowego - 2670);
- Ustawa z dnia 4 września 2026 r. o organach właściwych i postępowaniach w sprawach reklamy politycznej oraz odpowiedzialności za naruszenie obowiązków w tych sprawach (numer druku sejmowego - 2769);
- Ustawa z dnia 4 września 2026 r. o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (numer druku sejmowego - 2271).
Dodajmy, że odrzucona przez prezydenta nowelizacja Kodeksu wyborczego zakładała m.in. zmianę liczby posłów wybieranych z poszczególnych okręgów wyborczych.
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