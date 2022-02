- Rozmawialiśmy o tym, jak sytuacja wygląda, bo musimy rozważać różne scenariusze wokół Ukrainy. Wśród tych scenariuszy był także problem, gdyby doszło do wybuchu konfliktu zbrojnego. Wszystkie sytuacje, jakie mogą nastąpić, problem uchodźców, którzy mogliby przybywać na nasze terytorium, szukając tu pomocy. Chodzi o to, by zapewnić bezpieczne warunki dla nich, ale także dla naszego społeczeństwa. Głównym tematem było to, czy Polska jest w tej chwili zabezpieczona na różne sytuacje, jakie mogą mieć miejsce - powiedział prezydent po spotkaniu.



Jak dodał, "z całą pewnością można mówić o tym, że jest reakcja ze strony polskich władz bardzo adekwatna do tego, jaki może być potencjalny rozwój sytuacji na Ukrainie. Rada Ministrów jest i działa, odpowiednie środki są zabezpieczone. Polska spokojnie i konsekwentnie przygotowuje się na różne sytuacje. Obywatele mogą czuć się bezpiecznie".



- Potrzebna nam jest jedność, jedność i jeszcze raz jedność. Zgodna współpraca wewnętrznie, ale nie tylko w obszarze obozu rządzącego. Potrzebna jest współpraca. Trzeba o tę jedność zabiegać - podkreślił prezydent.

- Potrzebna nam jest też jedność w przestrzeni międzynarodowej - w UE i w NATO. Ukraina bardzo potrzebuje naszego wsparcia - dodał Andrzej Duda.

- Jeśli chodzi o sprawy militarne, to czynimy wszystkie wysiłki, by bezpieczeństwo zostało zachowane. Zwiększa się obecność sił NATO, by wzmocnić wschodnią flankę, co jest procesem, z którego jestem bardzo zadowolony i wzywałem do niego sojuszników, by w sytuacji, kiedy Rosja zaczyna straszyć, sojusz nie wycofywał się - podkreślał prezydent.

Posiedzenie Rady Gabinetowej

Posiedzenie Rady Gabinetowej rozpoczęło się o godzinie 13:00 w Pałacu Prezydenckim i miało charakter niejawny. Tematem rozmów była sytuacja na Ukrainie.

Rada Gabinetowa jest zwoływany przez prezydenta, by omówić sprawy szczególnie ważne dla interesu państwa. Składa się z członków Rady Ministrów, obradujących pod przewodnictwem głowy państwa.

