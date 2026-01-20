"Prezydent nie wyraził zgody". Pałac reaguje po decyzji Kierwińskiego

"Prezydent Nawrocki nie zgodził się na odwołanie gen. Radosława Jaworskiego z pełnionej funkcji" - wyjaśnił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Jak podkreślił, zawieszenie generała to "wyłączna odpowiedzialność" szefa MSWiA. Komentarz w sprawie zamieścił również sam Marcin Kierwiński.

Trzech mężczyzn w eleganckich garniturach i uroczystym mundurze policyjnym na tle oświetlonego budynku rządowego, centralna postać to oficer policji z insygniami, po bokach mężczyźni w krawatach.
Kancelaria prezydenta Komentuje zawieszenie szefa SOPPawel Wodzynski / Wojciech Olkusnik x Marysia Zawada/REPORTEREast News

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z ministrem Marcinem Kierwińskim w sprawie Służby Ochrony Państwa.
  • Podczas spotkania prezydent nie wyraził zgody na odwołanie gen. Radosława Jaworskiego ze stanowiska Komendanta SOP, jednak jego zawieszenie nie wymagało zgody prezydenta.
  • MSWiA wszczęło wobec komendanta postępowanie dyscyplinarne i zawiesiło go w obowiązkach, powierzając ich wykonywanie pułkownikowi Tomaszowi Jackowiczowi.
Paweł Szefernaker poinformował, że kilka dni temu doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem Marcinem Kierwińskim. Rozmowy dotyczyły sytuacji w Służbie Ochrony Państwa i miały zostać zainicjowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pałac prezydencki komentuje zawieszenie szefa SOP. "Pełna odpowiedzialność Kierwińskiego"

Podczas spotkania głowa państwa miała nie wyrazić zgody na odwołanie gen. Radosława Jaworskiego z funkcji Komendanta SOP. "Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmiana na (tym) stanowisku wymaga zgody prezydenta RP" - zaznaczył szef gabinetu prezydenta.

Jak podkreślił Szefernaker, zawieszenie szefa SOP jest decyzją MSWiA i nie wymaga zgody prezydenta. W tej sytuacji - jak zaznaczył - pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie formacji oraz bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie bierze minister Kierwiński.

    Na wpis zareagował szef MSWiA. "SOP to służba złożona z profesjonalnych funkcjonariuszy. Oddanych Ojczyźnie i swojej pracy. Jest to jednak obszar szczególnie wrażliwy. Moja decyzja o zawieszeniu komendanta SOP podyktowana jest dobrem tej służby. I to jest jedyny komentarz do tej sprawy" - dopowiedział krótko Kierwiński.

    Szef SOP zawieszony w obowiązkach. Wszczęto postępowanie dyscyplinarne

    Gen. bryg. Radosław Jaworski, który został mianowany na stanowisko szefa SOP jeszcze przez Mateusza Morawieckiego, został odsunięty od służby we wrześniu 2025 roku i przebywał na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie w Służbie Ochrony Państwa trwała kontrola zlecona przez MSWiA.

    W ubiegłym tygodniu do MSWiA wpłynął list pracowników SOP-u, w którym domagali się oni powrotu do służby komendanta tej formacji gen. Radosława Jaworskiego. We wtorek ministerstwo poinformowało, że wobec komendanta wszczęto postępowanie dyscyplinarne i został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych.

    Do pełnienia jego obowiązków został wyznaczony dotychczasowy zastępca komendanta SOP płk Tomasz Jackowicz.

