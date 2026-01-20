W skrócie Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z ministrem Marcinem Kierwińskim w sprawie Służby Ochrony Państwa.

Podczas spotkania prezydent nie wyraził zgody na odwołanie gen. Radosława Jaworskiego ze stanowiska Komendanta SOP, jednak jego zawieszenie nie wymagało zgody prezydenta.

MSWiA wszczęło wobec komendanta postępowanie dyscyplinarne i zawiesiło go w obowiązkach, powierzając ich wykonywanie pułkownikowi Tomaszowi Jackowiczowi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Paweł Szefernaker poinformował, że kilka dni temu doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem Marcinem Kierwińskim. Rozmowy dotyczyły sytuacji w Służbie Ochrony Państwa i miały zostać zainicjowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pałac prezydencki komentuje zawieszenie szefa SOP. "Pełna odpowiedzialność Kierwińskiego"

Podczas spotkania głowa państwa miała nie wyrazić zgody na odwołanie gen. Radosława Jaworskiego z funkcji Komendanta SOP. "Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmiana na (tym) stanowisku wymaga zgody prezydenta RP" - zaznaczył szef gabinetu prezydenta.

Jak podkreślił Szefernaker, zawieszenie szefa SOP jest decyzją MSWiA i nie wymaga zgody prezydenta. W tej sytuacji - jak zaznaczył - pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie formacji oraz bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie bierze minister Kierwiński.

Na wpis zareagował szef MSWiA. "SOP to służba złożona z profesjonalnych funkcjonariuszy. Oddanych Ojczyźnie i swojej pracy. Jest to jednak obszar szczególnie wrażliwy. Moja decyzja o zawieszeniu komendanta SOP podyktowana jest dobrem tej służby. I to jest jedyny komentarz do tej sprawy" - dopowiedział krótko Kierwiński.

Szef SOP zawieszony w obowiązkach. Wszczęto postępowanie dyscyplinarne

Gen. bryg. Radosław Jaworski, który został mianowany na stanowisko szefa SOP jeszcze przez Mateusza Morawieckiego, został odsunięty od służby we wrześniu 2025 roku i przebywał na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie w Służbie Ochrony Państwa trwała kontrola zlecona przez MSWiA.

W ubiegłym tygodniu do MSWiA wpłynął list pracowników SOP-u, w którym domagali się oni powrotu do służby komendanta tej formacji gen. Radosława Jaworskiego. We wtorek ministerstwo poinformowało, że wobec komendanta wszczęto postępowanie dyscyplinarne i został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych.

Do pełnienia jego obowiązków został wyznaczony dotychczasowy zastępca komendanta SOP płk Tomasz Jackowicz.

"Gość Wydarzeń". Bartoszewski o liście Trumpa w sprawie Grenlandii: Nie będę tego komentował Polsat News