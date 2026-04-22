W skrócie Karol Nawrocki powołał Radę Klimatu i Środowiska przy prezydencie RP, w skład której weszło 38 osób, a przewodniczącym został Sławomir Mazurek.

W uroczystości powołania Rady nie wziął udziału prezydent Karol Nawrocki, natomiast obecni byli zastępca szefa kancelarii prezydenta Adam Andruszkiewicz oraz podsekretarz stanu w KPRP Mateusz Kotecki.

W skład Rady wszedł m.in. Marcin Możdżonek, który skomentował, że to dla niego wielki zaszczyt i odpowiedzialność.

W uroczystości powołania Rady, która odbyła się w środę w Belwederze nie wziął udziału prezydent Karol Nawrocki. Obecni byli natomiast zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz oraz podsekretarz stanu w KPRP Mateusz Kotecki.

- Są z nami przedstawiciele, zarówno praktycy z dziedziny leśnictwa, jak również specjaliści od ochrony wód, powietrza - mamy zatem cały zakres kompetencji, które możemy wykorzystać do pracy na rzecz klimatu i środowiska, co jest jednym z kluczowych elementów siły naszej ojczyzny - mówił minister Kotecki.

W aktach powołania do Rady Karol Nawrocki napisał, że stanowi ono "wyraz uznania dla kompetencji, doświadczenia oraz dotychczasowego zaangażowania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. To także zobowiązanie do podejmowania odpowiedzialnych decyzji mających realny wpływ na sprawy naszej Ojczyzny".

Kancelaria Prezydenta RP w komunikacie poinformowała, że do zadań nowo powołanej rady "należeć będzie wypracowywanie kierunków działań w zakresie ochrony środowiska, racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz uwzględniania długofalowych interesów państwa".

Prezydent powołał Radę Klimatu i Środowiska. Znamy nazwiska członków

Przewodniczącym Rady Klimatu i Środowiska przy prezydencie został Sławomir Mazurek. W przeszłości był on m.in. podsekretarzem w Ministerstwie Środowiska (2015-2019), Ministerstwie Klimatu (2019-2020), a następnie zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W skład Rady weszło w sumie 38 członków. Jednym z nich został Marcin Możdżonek - mistrz świata w siatkówce i prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, obecnie powiązany z Konfederacją.

"To dla mnie wielki zaszczyt i ogromna odpowiedzialność. (...) Dziękuję panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za zaufanie - obiecuję merytoryczną pracę, zdrowy rozsądek i dbanie o to, by polska przyroda i nasze zasoby naturalne służyły nam wszystkim mądrze i bezpiecznie" - skomentował Możdżonek.

Rada Nowych Mediów. Na liście kontrowersyjna postać

To nie pierwsza rada utworzona przez prezydenta w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu Karol Nawrocki powołał Radę Nowych Mediów, której zadaniem ma być "wspieranie działań głowy państwa w obszarze transformacji cyfrowej, funkcjonowania rynku medialnego oraz wyzwań związanych z rozwojem nowych technologii".

Skład tego gremium wzbudził duże kontrowersje. Zaproszenie do Rady dostał internetowy twórcy Paweł Swinarski, który w przeszłości był oskarżany o rozsiewanie dezinformacji.

We wrześniu 2025 roku, po nalocie dronów na Polskę, sugerował, że mogła to być "ukraińska prowokacja, w której użyto rosyjskich dronów, aby wciągnąć nas do wojny".

"Polityczny WF": KO wystawi PiS-owi trudnego przeciwnika? INTERIA.PL