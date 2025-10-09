Prezydent napisał do szefowej Komisji Europejskiej. "Polska nie zgodzi się"
"Polska nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania w Polsce nielegalnych migrantów" - poinformował Karol Nawrocki w liście do Ursuli von der Leyen. Prezydent Polski przypomniał szefowej Komisji Europejskiej o decyzji Angeli Merkel sprzed dekady, która doprowadziła do masowego napływu migrantów do Europy Zachodniej.
"Od ponad czterech lat wschodnia granica Polski poddawana jest stałej presji migracyjnej, sterowanej przez reżim moskiewski przy użyciu białoruskiego państwa i służb specjalnych. Polskie państwo przeznacza znaczne zasoby na zagwarantowanie bezpieczeństwa wschodniej granicy UE i bierze na siebie koszty wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy" - przypomina na wstępie listu prezydent.
Karol Nawrocki wylicza, że w tym roku w naszym kraju wciąż przebywa blisko milion ukraińskich uchodźców, a liczba ta była wielokrotnie wyższa po wybuchu pełnoskalowej wojny.
"Zaoferowaliśmy nie tylko nasze własne domy, ale też potrzebne w tamtym momencie wsparcie państwa. Polska zachowała się solidarnie, pomimo że nie obowiązywał jej przymus solidarności" - pisze.
Głowa państwa zgadza się z faktem, iż nielegalna migracja jest problemem, z którym Europa musi sobie poradzić, ale według Nawrockiego "przymusowe odsyłanie migrantów do krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie jest rozwiązaniem".
Prezydent mówi "nie" paktowi migracyjnemu. Przypomniał decyzję Merkel
Polityk wylicza, że wśród powodów migracji jest trudna sytuacja bezpieczeństwa i ekonomiczna w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu, wobec czego na tym skupiona powinna być uwaga państw członkowskich, chroniąc jednocześnie obywateli przed skutkami nielegalnej migracji.
"Przeważająca większość Polaków, i to bez względu na sympatie polityczne, sprzeciwia się przymusowej relokacji migrantów do Polski. W trakcie swojej zwycięskiej kampanii wyborczej zapowiedziałem, ze moim celem jest, aby Polki i Polacy czuli się w swoim kraju bezpiecznie. Jednym z elementów bezpieczeństwa jest z pewnością brak ryzyka związanego z nielegalną migracją, która zalewa Europę Zachodnia, także od czasów pamiętnej decyzji niemieckiej kanclerz Angeli Merkel w 2015 roku" - wskazał polski prezydent.
"Zapowiedziałem także, że nie wyrażę zgody na wdrażanie Paktu o Migracji i Azylu w Polsce. Jednocześnie podtrzymuje gotowość do współpracy w zakresie ochrony granic, wspólnych działań operacyjnych, wymiany informacji i wsparcia technicznego dla pastw członkowskich najbardziej narażonych na presję migracyjną" - dodał Nawrocki.
Według prezydenta Komisję Europejską czekają w w najbliższym czasie istotne decyzje. "Uprzejmie informuję więc, że Polska nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowywania w Polsce nielegalnych migrantów i liczę, że w swoich działaniach uwzględni Pani ten fakt" - kończy swój list polski przywódca.
