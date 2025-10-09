"Od ponad czterech lat wschodnia granica Polski poddawana jest stałej presji migracyjnej, sterowanej przez reżim moskiewski przy użyciu białoruskiego państwa i służb specjalnych. Polskie państwo przeznacza znaczne zasoby na zagwarantowanie bezpieczeństwa wschodniej granicy UE i bierze na siebie koszty wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy" - przypomina na wstępie listu prezydent.

Karol Nawrocki wylicza, że w tym roku w naszym kraju wciąż przebywa blisko milion ukraińskich uchodźców, a liczba ta była wielokrotnie wyższa po wybuchu pełnoskalowej wojny.

"Zaoferowaliśmy nie tylko nasze własne domy, ale też potrzebne w tamtym momencie wsparcie państwa. Polska zachowała się solidarnie, pomimo że nie obowiązywał jej przymus solidarności" - pisze.

Głowa państwa zgadza się z faktem, iż nielegalna migracja jest problemem, z którym Europa musi sobie poradzić, ale według Nawrockiego "przymusowe odsyłanie migrantów do krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie jest rozwiązaniem".

Prezydent mówi "nie" paktowi migracyjnemu. Przypomniał decyzję Merkel

Polityk wylicza, że wśród powodów migracji jest trudna sytuacja bezpieczeństwa i ekonomiczna w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu, wobec czego na tym skupiona powinna być uwaga państw członkowskich, chroniąc jednocześnie obywateli przed skutkami nielegalnej migracji.

"Przeważająca większość Polaków, i to bez względu na sympatie polityczne, sprzeciwia się przymusowej relokacji migrantów do Polski. W trakcie swojej zwycięskiej kampanii wyborczej zapowiedziałem, ze moim celem jest, aby Polki i Polacy czuli się w swoim kraju bezpiecznie. Jednym z elementów bezpieczeństwa jest z pewnością brak ryzyka związanego z nielegalną migracją, która zalewa Europę Zachodnia, także od czasów pamiętnej decyzji niemieckiej kanclerz Angeli Merkel w 2015 roku" - wskazał polski prezydent.

"Zapowiedziałem także, że nie wyrażę zgody na wdrażanie Paktu o Migracji i Azylu w Polsce. Jednocześnie podtrzymuje gotowość do współpracy w zakresie ochrony granic, wspólnych działań operacyjnych, wymiany informacji i wsparcia technicznego dla pastw członkowskich najbardziej narażonych na presję migracyjną" - dodał Nawrocki.

Według prezydenta Komisję Europejską czekają w w najbliższym czasie istotne decyzje. "Uprzejmie informuję więc, że Polska nie zgodzi się na jakiekolwiek działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowywania w Polsce nielegalnych migrantów i liczę, że w swoich działaniach uwzględni Pani ten fakt" - kończy swój list polski przywódca.

