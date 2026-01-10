Prezydent RP został honorowym gościem tegorocznej pielgrzymki kibiców. Jak mówił podczas homilii rozpoczynającej wydarzenie ks. Jarosław Wąsowicz, jest ono formą troski o "zachowanie narodowej tożsamości" i sprzeciwu wobec "laicyzacji i marginalizowania polskiej historii".

Odnosząc się do 18 lat pielgrzymowania kibiców do duchowej stolicy Polski, ks. Wąsowicz zaznaczył, że tradycja ta umożliwia jednoczenie się ponad podziałami wokół spraw kluczowych dla Polski.

Jasna Góra. Prezydent na pielgrzymce z kibicami

W sobotę do Częstochowy przyjeżdżają fani klubów piłkarskich z całej Polski. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem "Ciebie Boga Wysławiajmy".

Nawrocki jako gość specjalny wziął udział w nabożeństwie z okazji corocznej pielgrzymki. W trakcie mszy poświęcone zostały barwy klubowe, z którymi polscy kibice wyruszą na szczyt.

O godz. 15:15 prezydent spotka się z kibicami na Jasnej Górze, gdzie zaplanowane jest także jego przemówienie.

Karol Nawrocki odwiedził Częstochowę wraz ze swoim synem, Danielem. To jednak nie pierwszy raz, gdy głowa państwa wyraża swoją solidarność ze środowiskiem kibicowskim.

Rok temu, jeszcze jako kandydat na prezydenta, Nawrocki wziął udział w pielgrzymce na Jasną Górę. Przemówienie, jakie wówczas wygłosił, zostało odebrane jako jeden z pierwszych elementów kampanii wyborczej.

W sobotę Nawrocki dołączy do tysięcy polskich kibiców w nowej roli. Kancelaria Prezydenta opublikowała już pierwsze zdjęcia i filmy, na których prezydent wita się z wiernymi, z którymi wyruszy na pielgrzymkę.

