W skrócie Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w XVIII Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę, podkreślając swoją bliskość ze środowiskiem kibiców.

Podczas przemówienia akcentował chrześcijańskie wartości oraz wspólnotę narodową, zwracając się do kibiców z całej Polski.

Nawrocki ostro skrytykował dziennikarzy i polityków za niesprawiedliwe oceny kibiców, nawołując do pojednania oraz szacunku i błogosławieństwa dla Polski.

W sobotę do Częstochowy zjechali się fani klubów piłkarskich z całej Polski. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem "Ciebie Boga Wysławiajmy".

Jako gość specjalny na Jasnej Górze pojawił się Karol Nawrocki, który wziął udział w nabożeństwie z okazji corocznej pielgrzymki. Po godzinie 15:00 prezydent przemówił do zgromadzonych.

- Dziś tutaj jesteśmy, aby pokazać, że w obliczu pana Boga, wartości chrześcijańskich, które mówią o miłości, miłosierdziu, otwarciu na drugiego człowieka, my wszyscy potrafimy być razem i mówić jednym głosem - rozpoczął Karol Nawrocki.

Prezydent dodał również, iż "pod biało-czerwoną flagą jest miejsce dla każdego" i wymienił po kolei nazwy klubów piłkarskich. - Dla tych którzy przyjechali z Kędzierzyna-Koźla, dla kibiców Wisły, Cracovi, Arki, Legii, Lecha Poznań, Jagielonii Białystok. Wszystkich Was pozdrawiam - mówił Nawrocki.

- Żyjemy dziś w czasach, w których musimy być razem. Bóg, Honor i Ojczyzna! - zwrócił się do kibiców prezydent. Po tych słowach, tłum zaczął skandować hasło: "Bóg, Honor i Ojczyzna!".

Jasna Góra. Karol Nawrocki do kibiców: Jestem jednym z was

Karol Nawrocki podziękował kibicom, że także dzięki nim udało mu się wygrać wybory prezydenckie.

- Chcę Wam z całego serca podziękować za wytrwałość. Wiecie, że jestem jednym z Was. Przyjeżdżałem na pielgrzymkę patriotyczną jako Karol Nawrocki po prostu, przyjeżdżałem jako pracownik IPN, jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, jako prezes IPN. W zeszłym roku przyjęliście mnie jako kandydata na urząd prezydenta RP. Także dzięki Waszej odwadze i temu, że stadionów nie dotknęła propaganda i chwilowe ideologiczne mody, także dlatego zostałem prezydentem i za to Wam dziękuję - zwrócił się do zgromadzonych prezydent.

Głowa państwa zaznaczyła, że chce "aby Polska była normalna, aby Polska była silna, aby Polska była bezpieczna, aby bezpieczne były nasze granice, aby była państwem dobrobytu bez nielegalnych imigrantów".

- To udało nam się wspólnie wygrać 1 czerwca także dzięki Waszej odwadze - mówił do pielgrzymów Nawrocki.

Jasna Góra. Karol Nawrocki: Skupiają się na niszczeniu drugiego człowieka

Prezydent RP Karol Nawrocki wystąpił z mocnym apelem do dziennikarzy i polityków, którzy - jak mówił - "wyznaczają moralne standardy innym", jednocześnie nie dostrzegając własnych win. Odwołując się do biblijnej metafory belki i drzazgi, skrytykował osoby publiczne oceniające całe środowiska, w tym kibiców, rolników czy służby mundurowe. - Chcą rozliczać innych, a skupiają się na niszczeniu drugiego człowieka - podkreślił.

Prezydent zwrócił uwagę na - jego zdaniem - niesprawiedliwe generalizowanie środowiska kibicowskiego. Skrytykował dziennikarzy formułujących uogólnione opinie oraz polityków, którzy "przez lata ubliżali kibicom", a jednocześnie - jak stwierdził - "ukrywają się pod immunitetami, zamiast zmierzyć się z prawem". W tym kontekście mówił o braku moralnej konsekwencji i odpowiedzialności części klasy politycznej.

W dalszej części wystąpienia Karol Nawrocki odwołał się do Ewangelii św. Łukasza i św. Mateusza oraz Kazania na Górze. - Miłujcie tych, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was prześladują - przypomniał słowa Jezusa Chrystusa, apelując o chrześcijańską postawę także wobec wrogów i krytyków. Podkreślił, że pojednanie środowisk kibicowskich, możliwe mimo sportowych rywalizacji, może być wzorem również dla świata polityki.

- Wy potraficie spotkać się razem dla Boga i ojczyzny. Niektórzy politycy nie potrafią, a chcą nas rozliczać - mówił prezydent, wskazując na znaczenie wspólnoty, wartości chrześcijańskich i dialogu. Wystąpienie zakończył patriotycznym apelem: - Niech Bóg błogosławi Polsce! Niech żyje Polska!

Częstochowa. Pielgrzymka kibiców na Jasną Górę

Podczas tegorocznej pielgrzymki kibiców w trakcie homilii rozpoczynającej wydarzenie ks. Jarosław Wąsowicz oznajmił, że jest ona formą troski o "zachowanie narodowej tożsamości" i sprzeciwu wobec "laicyzacji i marginalizowania polskiej historii".

Odnosząc się do 18 lat pielgrzymowania kibiców do duchowej stolicy Polski, ks. Wąsowicz zaznaczył, że tradycja ta umożliwia jednoczenie się ponad podziałami wokół spraw kluczowych dla Polski.

W trakcie mszy, w której uczestniczył także prezydent, poświęcone zostały barwy klubowe, z którymi polscy kibice później wyruszyli.

