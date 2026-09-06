Prezydent na Jasnej Górze. Mówił o "polskiej ziemi w polskich rękach"

W skrócie Prezydent Karol Nawrocki podczas dożynek na Jasnej Górze zapowiedział działania na rzecz ochrony polskiej ziemi i stabilizacji produkcji rolnej.

Nawrocki poinformował o złożeniu wniosków do Senatu w sprawie polityki klimatycznej oraz o inicjatywie ustawodawczej dotyczącej zakazu sprzedaży ziemi na 10 lat.

Obchody dożynek na Jasnej Górze obejmują mszę świętą, modlitwy w intencji pokoju i ładu moralnego, a także Krajową Wystawę Rolniczą w Częstochowie.

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Mszy świętej na Jasnej Górze przewodniczy biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który wygłasza również homilię.

W uroczystości uczestniczy także prezydent Karol Nawrocki, który przemówił do zgromadzonych.

- Cieszę się, że jestem dzisiaj z Wami! Spotykamy się, by podziękować za chleb i plony. Ja Bogu dziękuję za polską wieś i za was - rolników. Jesteście solą tej ziemi - mówił prezydent. - Każdego dnia pracujecie na dobrobyt całej Rzeczpospolitej. Polski rolnik jest gwarancją bezpieczeństwa! - podkreślił.

Nawrocki przekazał, że" polska wieś zachowała religię, troskę o rodzinę, naszą kulturę, która jest częścią tożsamości narodowej". "To wszystko buduje społeczeństwo obywatelskie" - mówił.

Jasna Góra. Prezydent przemówił do rolników: Ręce precz od polskiej ziemi!

Prezydent podkreślił też, że jednym z jego priorytetów jest ochrona polskiej ziemi i stabilizacja produkcji rolnej. Zapowiedział również działania przeciwko polityce klimatycznej i Zielonemu Ładowi.

- Walczyć będę jako Prezydent Polski z brakiem zrozumienia, z tym, że polski rolnik musi bić się o to, by polska ziemia pozostała w polskich rękach, o stabilizowanie produkcji rolnej - powiedział Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że zamierza realizować swoje zapowiedzi dotyczące ochrony polskiej ziemi. - Ręce precz od polskiej ziemi! Tak jak Wam obiecałem - mówił do zgromadzonych rolników.

Nawrocki odniósł się także do swoich działań dotyczących polityki klimatycznej. Poinformował, że skierował do Senatu dwa wnioski, w których - jak mówił - chciał zapytać o to, "czy naród dalej chce kontynuować politykę klimatyczną i politykę Zielonego Ładu".

- Okazało się, że senatorowie nie chcą słuchać polskiej wsi i nie chcą narzędzia, które pozwoli na to, by zawalczyć i odrzucić tę ideologię - stwierdził prezydent. Na zakończenie swojego wystąpienia Nawrocki zaapelował o możliwość dalszego zabierania głosu w tej sprawie. - Jeśli chcemy przemówić, dajcie nam to zrobić! - powiedział.

Przypomniał też, że złożył inicjatywę ustawodawczą "o zakazie sprzedaży polskiej ziemi i wydłużeniu tego zakazu na lat 10". - Ta inicjatywa przeszła przez polski parlament, choć niestety została ocięta, wykastrowana także przez tych, którzy powinni o polską wieś dbać (...) Tak, jak wam obiecałem w kampanii wyborczej, tak o polską ziemię się upomniałem i ta ustawa - choć niedoskonała - jest - powiedział.

Wskazał też na inicjatywę ustawodawczą o ochronie funkcji produkcyjnej wsi. - Polski rolnik nie będzie tłumaczył się z tego, że prowadzi swoją działalność gospodarczą i rolniczą (...) Wierzę, że w polskim parlamencie ta inicjatywa ustawodawcza zostanie przyjęta. Już niebawem - dodał.

Jasna Góra. Obchody dożynek

Modlitewne obchody dożynek jasnogórskich rozpoczęły się już w sobotę wieczorem mszą świętą w bazylice jasnogórskiej. Przewodniczył jej bp Leszek Leszkiewicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa rolników. Następnie poprowadził apel jasnogórski, po którym odbyła się droga krzyżowa na Wałach Jasnogórskich oraz całonocne czuwanie modlitewne.

W tym roku uczestnicy uroczystości modlą się szczególnie w intencji pokoju na świecie oraz ładu moralnego w Polsce. Obchodom jasnogórskich dożynek od 1992 r. towarzyszy Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie. W ubiegłym roku odwiedziło ją ponad 150 tysięcy osób.



