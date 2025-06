Prezydent "musi porozmawiać" z szefem MSZ. "To troszkę bulwersujące"

Muszę porozmawiać z Radosławem Sikorskim, bo ostatnio w dziwny sposób zmienił zdanie w stosunku do naszych ustaleń - przekazał prezydent Andrzej Duda, dodając, że "to troszkę bulwersujące". Chodzi o odradzający się co jakiś czas spór o ambasadorów. Tym razem szef MSZ chce odwołać trzech delegatów.