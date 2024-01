Prezydent mówił o ponownym ułaskawieniu polityków. "Żeby ich uratować"

Prezydent Andrzej Duda wskazując na stan zdrowia Mariusza Kamińskiego, podkreślał, że były minister, a także Maciej Wąsik prowadzą w zakładach karnych strajk głodowy. - Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie ułaskawię, żeby ich ratować, to to zrobię - oświadczył Andrzej Duda. O zmianę stanowiska głowy państwa został zapytany prezydencki minister Marcin Mastalerek. Ten zapewnił, że nic w tej sprawie się nie zmieniło. Andrzej Duda informował wcześniej, że wszczął postępowanie ułaskawieniowe wobec polityków PiS i zwrócił się z prośbą do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, by ten zawiesił wykonywania kary przez zatrzymanych.