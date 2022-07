Prezydent Mołdawii w Polsce: Pokój musi zwyciężyć

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Polska

- Status kandydata do UE dla Mołdawii to dla nas ważna i radosna wiadomość. Polska stara się pomagać w trudnych reformach koniecznych dla dołączenia tego kraju do UE - mówił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydent Mołdawii Maią Sandu, która przebywa z wizytą w Warszawie. Sandu dziękowała Polakom za wsparcie.

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda (P) i prezydent Mołdawii Maia Sandu (L) podczas konferencji prasowej po spotkaniu w Belwederze w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP