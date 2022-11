Jak powiedział Duda w trakcie uroczystości, "mamy dzisiaj wojnę tuż za naszą granicą, realne, namacalne niebezpieczeństwo". - Mamy sąsiada, który nie waha się rzucać gróźb i pokazywać, że oczekuje tego, że inne państwa i narody będą mu podległe. Znamy wszyscy znakomicie naszą historię i wiemy, co to może znaczyć i jaka z tym jest związana odpowiedzialność - przestrzegał w Pałacu Prezydenckim.

Zwrócił uwagę, że uroczystość odbywa się w przededniu obchodów Narodowego Święta Niepodległości. - Ile wichrów przeszło przez naszą ziemię, ile wichrów chłostało nasz naród w historii, ile razy te wichry przede wszystkim sprawdzały właśnie tych, którzy podejmują się zadania obrony ojczyzny - mówił prezydent.

Reklama

Andrzej Duda: Służba w korpusie generalicji wymaga zrozumienia, co znaczy obrona Polski

Zdaniem Andrzeja Dudy "dzisiaj widzimy to w sposób szczególnie wyrazisty". - I stąd ta rola jest związana dziś z tak ogromną odpowiedzialnością: za bezpieczeństwo Polski, za żołnierza Rzeczypospolitej - tego, kim on będzie i jaki on będzie, z jakiego przykładu on będzie czerpał i kto będzie dla niego wzorem, i wreszcie, jak będzie doskonalony w swojej służbie i jak będzie do tej służby motywowany - wyliczał.

Prezydent wskazywał, że dzisiejsza służba w korpusie generalicji wymaga otwartej głowy, mądrości, rzetelności, oddania i zrozumienia, co to znaczy Polska i obrona Rzeczypospolitej.

- Jesteśmy w procesie, sytuacji, w której możemy iść tylko do przodu. Tu nie wolno się cofnąć i wierzę w to głęboko, że każdy z panów znakomicie to rozumie. Zadanie jest wielkie, odpowiedzialność ogromna, także i ta historyczna. Wierzę w to, że także i w historii zapiszecie się panowie złotymi zgłoskami. I tego życzę - powiedział Andrzej Duda.

Nowe generałowie. Kto otrzymał awans?

Na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został generał dywizji Krzysztof Radomski. Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego mianowany został generał brygady Wojciech Marchwica.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowani zostali: pułkownik Mariusz Fryc, pułkownik Marcin Górka, pułkownik Tomasz Jatczak, pułkownik Sławomir Kojło, pułkownik Robert Kopacki, pułkownik Roman Kopka, pułkownik Sławomir Kozicki, pułkownik Jerzy Laskowski, pułkownik Jarosław Mokrzycki, pułkownik Mirosław Polakow, komandor Adam Rzeczkowski, pułkownik Mariusz Skulimowski, pułkownik Krzysztof Zielski.

Natomiast na stopień kontradmirała Wojska Polskiego mianowani zostali: komandor Włodzimierz Kułagin, komandor Jarosław Wypijewski.