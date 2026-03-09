W skrócie 63 proc. Polaków uważa, że współpraca między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem premiera Donalda Tuska układa się źle.

58 proc. badanych wskazało największe napięcia we współpracy na kwestie związane z sądownictwem i nominacjami sędziowskimi.

41 proc. respondentów bardziej ufa prezydentowi w reprezentowaniu interesów państwa, a 29 proc. bardziej ufa rządowi.

CBOS zapytał badanych o kilka kwestii dotyczących współpracy prezydenta i rządu - m.in. o to, czy ich zdaniem lepiej jest, gdy w demokratycznym państwie rząd i prezydent wywodzą się z tego samego czy z różnych obozów politycznych.

Na to pytanie twierdząco odpowiedziało 38 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 42 proc. badanych, a 20 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Sondaż CBOS. Jak Polacy oceniają współpracę między prezydentem a rządem?

63 proc. ankietowanych twierdzi, że współpraca prezydenta Karola Nawrockiego z rządem premiera Donalda Tuska układa się źle - z czego 36 proc. twierdzi, że "zdecydowanie źle", a 27 proc. - "raczej źle".

Odmiennie zdanie ma 28 proc. badanych - 7 proc. ocenia współpracę prezydenta z rządem "zdecydowanie dobrze", a 21 proc. "raczej dobrze". Zdania w tej kwestii nie ma natomiast 9 proc. badanych.

Punkty zapalne we współpracy prezydenta z rządem

Na pytanie o to, w jakich kwestiach zauważalne są największe napięcia między prezydentem a rządem, najwięcej respondentów (58 proc.) wskazało na "zmiany w sądownictwie i nominacje sędziowskie".

Na drugim miejscu znalazło się "reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej i powoływanie ambasadorów", na które wskazało 43 proc. ankietowanych, a podium zamyka polityka wobec prezydenta USA Donalda Trumpa - 34 proc.

Na kolejnych miejscach badani wskazali: "pomoc Ukraińcom mieszkającym w Polsce" - 25 proc., "związki partnerskie" - 24 proc., "nominacje w wojsku i służbach mundurowych" - 23 proc. czy "zmiany w polityce energetycznej" - 20 proc.

Na napięcia między prezydentem a rządem w kwestiach zwiększania kontroli treści w internecie wskazuje tylko 14 proc. ankietowanych, a na "zmiany w podatkach" - 13 proc.

Natomiast 2 proc. uczestników badania wskazuje na napięcia w innych obszarach niż wcześniej wymienione, a 6 proc. twierdzi, że nie widzi większych napięć we współpracy między prezydentem a rządem.

Czy prezydent korzysta z prawa weta zbyt często?

Ankietowani zostali też poproszeni o ocenę częstotliwości korzystania przez prezydenta Karola Nawrockiego z prawa weta.

Po 38 proc. badanych oceniło, że prezydent korzysta z prawa weta "zbyt często" oraz "odpowiednio często".

Z kolei 16 proc. uważa, że prezydent wetuje ustawy "zbyt rzadko", a 8 proc. nie ma w tej kwestii sprecyzowanej opinii.

Kto cieszy się większym zaufaniem - prezydent czy rząd?

Ponadto ponad 4 na 10 badanych w kwestii reprezentowania interesów państwa w większym stopniu ufa prezydentowi (41 proc.), podczas gdy rząd cieszy się w tej sprawie zaufaniem 29 proc. ankietowanych.

12 proc. respondentów ufa obu stronom w równym stopniu, zaś 17 proc. nie ma w tej kwestii zaufania ani do rządu, ani do prezydenta. Stanowiska w tej sprawie nie potrafiło zająć 1 proc. badanych.

Metodologia badania

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) w okresie 23-26 lutego 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

