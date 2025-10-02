W skrócie Kancelaria Prezydenta nie potwierdza konkretnych przygotowań do wizyty Karola Nawrockiego w Kijowie, mimo zapowiedzi ambasadora Ukrainy.

Strona polska podkreśla, że decyzje w sprawie wizyty nie zostały jeszcze podjęte, choć kontakt między prezydentami istnieje.

Prezydent Nawrocki odbył już kilka ważnych wizyt zagranicznych i zapewnił, że odwiedzi sąsiadów Polski, z wyłączeniem Rosji i Białorusi.

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zapowiedział w środę w rozmowie z Polsat News, że wizyta Karola Nawrockiego w Ukrainie może odbyć się w najbliższych tygodniach.

- Pracujemy nad terminami. Mam nadzieję, że odbędzie się w najbliższych tygodniach - powiedział w rozmowie z Przemysławem Szubartowiczem.

Zapytaliśmy Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, kiedy konkretnie taka wizyta mogłaby dojść do skutku i jak zaawansowane są prace nad jej organizacją. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że na razie żadnych przygotowań nie ma.

- Dzisiaj nie ma konkretnej daty takiej wizyty - mówi Interii minister Marcin Przydacz.

Inni nasi rozmówcy z Kancelarii Prezydenta także byli nieco zaskoczeni słowami ambasadora Ukrainy. Traktują je raczej jako wywieranie medialnej presji, aby do takiej wizyty jak najszybciej doprowadzić niż jako komunikowanie podjętych już decyzji.

Wizyta Nawrockiego w Kijowie. Czy i kiedy do niej dojdzie?

Wasyl Bodnar mówił w rozmowie z Polsat News, że strona ukraińska "dostała zapewnienie, że ta wizyta się odbędzie". Tymczasem nasi rozmówcy z Kancelarii Prezydenta podkreślają, że na tym etapie rozmów o wizycie, jej terminie i konkretach nie było.

Gdy jednak dopytujemy Marcina Przydacza, czy Karol Nawrocki odwiedzi Kijów, ten nie wyklucza takiej możliwości.

- Prezydent Karol Nawrocki obiecał, że odwiedzi wszystkich naszych sąsiadów, oczywiście wyłączając Rosję i Białoruś, więc prędzej czy później pewnie do takiej wizyty dojdzie. Na razie jednak nie ma żadnych ustaleń w tej sprawie - podkreśla w rozmowie z Interią.

Nawrocki - Zełenski. Krótka rozmowa w Nowym Jorku

Karol Nawrocki odbył niedawno krótką rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

- Było powitanie i krótka rozmowa, ale nie wykluczamy, że tych kontaktów może być w przyszłości więcej - mówił w Nowym Jorku Marcin Przydacz.

Dodawał także, że "potrzebujemy pełnoprawnej, dużej agendy relacji z Ukrainą, nie możemy koncentrować się tylko na tym, że Ukraina czegoś od Polski potrzebuje".

- Polska też ma pewne oczekiwania wobec Ukrainy i myślę, że nasi sąsiedzi z Kijowa zaczynają rozumieć, że pan prezydent Karol Nawrocki będzie twardo stawiał te sprawy i będzie też oczekiwał konkretnych decyzji - stwierdził.

Karol Nawrocki o swoich relacjach z prezydentem Zełenskim mówi, że są "odpowiednie, choć nie przyjacielskie".

- Są na poziomie zapewniającym współpracę Polski i Ukrainy, ale nie ukrywam, że wiele spraw widzę zupełnie inaczej niż prezydent Ukrainy. Jest dla mnie rzeczą naturalną, że dbając o interes Polski, wywołuję pewne kontrowersje czy niezadowolenie u prezydenta Zełenskiego - przyznał w rozmowie z "Wprost".

Potwierdził, że z prezydentem Zełenskim widział się przez chwilę przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. - Kilkakrotnie rozmawialiśmy zdalnie lub telefonicznie. Jeżeli prezydent Zełenski albo prezydenci innych państw są niezadowoleni z moich posunięć, to muszą sobie z tym radzić przez najbliższe pięć lat - powiedział prezydent.

Karol Nawrocki rozmawiał telefonicznie po raz pierwszy z Wołodymyrem Zełenskim jeszcze przed swoim zaprzysiężeniem jako prezydent elekt.

- Prezydent elekt podkreślił, że jest głosem narodu, który domaga się zmiany podejścia Ukrainy do ważnych i dotąd nierozwiązanych spraw historycznych - przekazał wtedy rzecznik prezydenta-elekta Rafał Leśkiewicz. Zełenski uzyskał wtedy także zapewnienie, że Warszawa będzie stać po stronie Kijowa w toczącej się wojnie z Rosją.

Wizyty zagraniczne prezydenta

Karol Nawrocki od dnia zaprzysiężenia 6 sierpnia 2025 roku odbył siedem wizyt zagranicznych. Pierwszą wizytą było spotkanie z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Wracając z USA odwiedził Watykan i Rzym. Następne wizyty to stolice europejskie: Wilno, Helsinki, Berlin i Paryż.

W drugiej połowie września prezydent uczestniczył też w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, gdzie odbył rozmowy m.in. z prezydentami Czech, Słowacji, Ukrainy, Estonii, Litwy, Łotwy.

Kamila Baranowska

