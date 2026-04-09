W skrócie Andrzej Duda stwierdził, że prezydent nie może wybiórczo odbierać ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego.

Duda zaznaczył, że prezydent związany jest uchwałą Sejmu i nie może ominąć tej procedury, choć konstytucja nie wyznacza konkretnego terminu na odbiór ślubowania.

Czworo sędziów TK zaprosiło prezydenta Karola Nawrockiego na ślubowanie w Sejmie, jednak nie zamierza on wziąć udziału w uroczystości.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Andrzej Duda w rozmowie z Krzysztofem Szczuckim na YouTubie odniósł się do kwestii trwającego w Polsce sporu o ślubowanie sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Były prezydent na wstępie do tego tematu podkreślił, że jeżeli rzeczywiście prezydent nie odbierze tego ślubowania to "państwo nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego".

- Złożenie tego ślubowania wobec prezydenta jest elementem koniecznym do tego, aby uzyskać status sędziego Trybunału Konstytucyjnego. (...) Jeżeli się okaże, że nie złożyli ślubowania wobec prezydenta, tylko udali się gdzieś tam do Trybunału i domagają się tego, żeby ich wpuścić, to już nawet nie będą neo-sędziami, tylko będą niby-sędziami - stwierdził Duda.

Spór o ślubowanie sędziów TK. Duda: Prezydent jest związany uchwałą Sejmu

Były prezydent zaznaczył przy tym, że głowa państwa "ma prawo przyjąć ślubowanie po wszechstronnym rozważeniu sytuacji, zbadaniu przebiegu wyboru i kwestii kwalifikacji danej osoby do Trybunału Konstytucyjnego".

- Nie mam co do tego wątpliwości. Prezydent ma prawo oczekiwać, że jeśli poprosi o dodatkowe wyjaśnienia lub spotkania, to będzie mógł porozmawiać z kandydatami - wyjaśnił.

Duda ocenił też, że "bardzo dyskusyjna jest kwestia, czy można w ogóle nie zrealizować przyjęcia ślubowania".

- Fakty są następujące. Prezydent jest związany uchwałą Sejmu i nie może być tak, że prezydent sobie przyjmie ślubowanie od kogoś innego niż jest wybrany przez Sejm, albo tylko od niektórych. Problem jest taki, że norma konstytucyjna jest bardzo wyraźna, ale działa w dwie strony - powiedział.

Trybunał Konstytucyjny. Były prezydent stwierdził, że Nawrocki "może teoretycznie zwlekać"

- Jeżeli Sejm stwierdził: tamta uchwała nasza nie obowiązuje, my zmieniamy ją w trybie swoistej autokontroli i dzisiaj podejmujemy inną uchwałę i oto są kandydaci na sędziów, to prezydent jest tą decyzją Sejmu związany. Prezydent nie może mówić, że Sejm nie zdecydował. Teoretycznie może, ale wchodzi wtedy w bardzo poważną batalię ustrojową, na którą konstytucja nie przewiduje miejsca - podkreślił.

Były prezydent zwrócił przy okazji uwagę, iż problematyczny jest również czas, w jakim Karol Nawrocki powinien podjąć decyzję. Andrzej Duda zaznaczył bowiem, że konstytucja nie wyznacza żadnego konkretnego terminu.

- Co to znaczy "niezwłocznie"? Jeśli ma wątpliwości, to ma prawo ich wyjaśnienia. To jest bardzo niejasna materia prawna. Czym jest "zbędna zwłoka"? To zawsze będzie przedmiotem dyskusji prawniczej. Teoretycznie prezydent może zwlekać, ale ktoś może kiedyś próbować pociągnąć go do odpowiedzialności konstytucyjnej, ale wszyscy wiemy, jak z tą odpowiedzialnością konstytucyjną u nas jest - mówił.

Sejm. Ślubowanie czterech sędziów TK, Nawrockiego nie będzie

Przypomnijmy, że czworo wybranych w marcu sędziów TK: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska zaprosiło prezydenta Karola Nawrockiego na czwartek na godz. 12:30 do Sejmu, gdzie złożą ślubowanie.

W jednobrzmiących pismach sędziowie podkreślili, że zwracali się o wyznaczenie terminu ślubowania w Pałacu Prezydenckim, ale nie otrzymali odpowiedzi. Otoczenie głowy państwa jasno stwierdziło, że Karol Nawrocki nie pojawi się na uroczystości.

Z informacji, do których dotarła Polska Agencja Prasowa, wynika, że podczas uroczystości obecny ma być marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a także byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego, oprócz Andrzeja Rzeplińskiego, który nie może przybyć do Sejmu ze względów osobistych.

Dodajmy, że w ubiegłym tygodniu Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga wybranych w marcu sędziów TK - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka. Szef KPRP uzasadniał wówczas, że w czasie kadencji prezydenta Nawrockiego w TK powstały dwa wakaty, a odebranie ślubowania od dwóch osób "dopełni ustawowy wymóg" 11 osób pełnego składu Trybunału.

