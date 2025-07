Chcieli też ukarać polityka mandatem, ale okazało się, że kierujący pojazdem skorzystał z prawa do odmowy przyjęcia kary, w związku z czym sprawa trafi do sądu.

Włodarz miasta przyznał się wcześniej do popełnienia tego czynu w mediach społecznościowych.

"Kilka sekund pośpiechu może skończyć się dla mnie trzema miesiącami bez prawa jazdy, 10 punktami karnymi i wysokim mandatem. Przyjmuję to z pokorą " - napisał w mediach społecznościowych Glamowski.

Co ciekawe, włodarz miasta mandatu nie przyjął , gdyż miał zastrzeżenia do wiarygodności pomiaru prędkości . Polityk nie skomentował tego faktu.

- Nie chodzi o to, aby uniknąć mandatu czy punktów karnych. Te oczywiście przyjmę, mandat zapłacę. Chcę tylko skorzystać ze swojego prawa, jakie ma każdy obywatel, żeby zweryfikowano pomiar prędkości. Jest on bowiem na granicy w zakresie tego, czy zostanie mi czasowo odebrane prawo jazdy. Przyznaję się do przekroczenia prędkości, spieszyłem się na spotkanie, nic mnie nie usprawiedliwia - powiedział gospodarz Grudziądza.