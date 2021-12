- W poniedziałek zapadną decyzje lekarzy, co do dalszego leczenia i terminu ewentualnego powrotu do pracy. Wszystko będzie zależało, jak pani prezydent będzie się czuła - powiedział w niedzielę Stenzel. Dodał, że w czasie nieobecności prezydent Aleksandry Dulkiewicz, zastępuje ją pierwszy zastępca, czyli Piotr Grzelak.

Wypadek Aleksandry Dulkiewicz. Prezydent Gdańska złamała nogę

W piątek prezydent Dulkiewicz prowadziła konferencję dotyczącą m.in. aktualizacji dokumentu, jakim jest System Tras Rowerowych dla Gdańska, a także planów utworzenia systemu szybkich tras rowerowych i wracając z tego briefingu przewróciła się, jadąc rowerem wzdłuż al. Zwycięstwa w Gdańsku. W wyniku upadku złamała nogę i po operacji w gdańskim Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, nadal przebywa w szpitalu. W piątek wieczorem Dulkiewicz zamieściła na Facebooku zdjęcie prawej nogi w gipsie na szpitalnym łóżku.

"Złamanie w dwóch miejscach... tak się niestety skończyła moja ostatnia wyprawa rowerowa. I nie pozazdrościłam wcale Jacek Jaśkowiak. Jestem już po operacji i wracam do zdrowia. Dziękuję troskliwemu personelowi w gdańskim Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Teraz czeka mnie kilka dni odpoczynku. Mam jednak nadzieję, że po świętach uda mi się wrócić do pracy. Na razie zdalnie, ale jestem dobrej myśli. Pozdrawiam was serdecznie i proszę uważajcie na siebie, zwłaszcza teraz, kiedy pogoda nas nie rozpieszcza" - napisała na Facebooku Aleksandra Dulkiewicz.