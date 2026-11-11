W skrócie Prezydent Karol Nawrocki wraz z ministrami dołączył do Marszu Niepodległości, który wyruszył z ronda Dmowskiego w stronę błoni Stadionu Narodowego.

Tegoroczne hasło zgromadzenia brzmi: Polak w Polsce gospodarzem, a uczestnicy niosą biało-czerwone flagi oraz banery z nazwami miejscowości z całej Polski.

Rafał Trzaskowski poinformował, że mimo zakazu używania pirotechniki, w mieście nie odnotowano poważniejszych incydentów podczas trwania marszu.

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Po godzinie 14 rozpoczął się w Warszawie Marsz Niepodległości. Ok. godz. 14.30 wyruszył z ronda Dmowskiego na błonia stadionu Narodowego. Przed godz. 15 uczestnicy udali się w stronę mostu Poniatowskiego.

Do wydarzenia dołączył prezydent Karol Nawrocki w towarzystwie prezydenckich ministrów - m.in. szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego, szefa gabinetu Pawła Szefernakera, szefa BBN Bartosza Grodeckiego i szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza.

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11 listopada. Karol Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości

Uczestnicy mają na sobie biało-czerwone szaliki, czapki, opaski i wianki, a do kurtek przypięte kotyliony w barwach narodowych. Niosą biało-czerwone flagi i banery z nazwami miejscowości z całej Polski. Słychać hasła takie jak: "Chwała wielkiej Polsce", "Cześć i chwała bohaterom", a także "Polak w Polsce bohaterem".

Słowa "Polak w Polsce gospodarzem" są hasłem tegorocznego marszu. Po godz. 15 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że poza łamaniem zakazu używania środków pirotechnicznych, nie doszło dotychczas do żadnych poważniejszych incydentów.

Przed czołem marszu ustawili się motocykliści z klubów motocyklowych, a także rekonstruktorzy i zabytkowe ciągniki. Na przedzie marszu niesione są również relikwie św. Andrzeja Boboli.

Warszawa. Tłum na ulicach miasta, trwa Marsz Niepodległości

Pomimo zakazu cały czas odpalane są race i świece dymne. Wcześniej w mediach społecznościowych Trzaskowski zaapelował, by świętować niepodległość w spokoju i powadze, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze.

W Święto Niepodległości w Warszawie obowiązuje zakaz latania dronami, zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni oraz zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych.



