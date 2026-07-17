W skrócie Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, natomiast zatwierdził ustawę o zakazie patostreamingu.

Prezydent podkreślił braki i nieprecyzyjne sformułowania w ustawie dotyczącej patostreamingu, ale uznał, że niedoskonałość przepisów nie powinna prowadzić do bezczynności wobec szkodliwych treści.

W ustawie o statusie osoby najbliższej przewidziano m.in. zawieranie umów u notariusza, możliwość ustanowienia obowiązku alimentacyjnego oraz uzyskanie prawa do informacji medycznych.

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Prezydent Karol Nawrocki opublikował nagranie, w którym przekazał, które ustawy zostały przez niego podpisane, a które nie. W sumie podpis prezydenta zyskało dziewięć ustaw, a dwie kolejne zawetował.

Głowa państwa poparła m.in. ustawę dotyczącą zakazu patostreamingu. Jak podkreślił, "nie jest ona wolna od wad".

- Brakuje w niej precyzyjnej definicji patostreamingu. Powstają też wątpliwości, co do egzekwowania prawa wobec transmisji prowadzonych spoza granic RP. Te zastrzeżenia są poważne i powinny zostać uwzględnione w przyszłych pracach legislacyjnych - argumentował prezydent.

Zakaz patostreamingu. Prezydent podpisał ustawę

Karol Nawrocki nadmienił jednocześnie, że "niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci dla internetowej popularności i pieniędzy".

- Przy podejmowaniu decyzji wziąłem pod uwagę m.in. stanowisko przedstawicieli prezydenckiej rady młodzieży. Młodzi ludzie widzą, jak brutalne treści wpływają na ich rówieśników. Widzą, że zachowania, które jeszcze niedawno budziły powszechne oburzenie, są dziś przedstawiane jako rozrywka, sposób na zdobycie popularności, albo model szybkiego zarobku - mówił prezydent.

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Głowa państwa przekazała, że podpisując tę ustawę oczekuje, że nieprecyzyjne elementy zostaną poprawione, ponieważ "prawo musi być jednoznaczne, proporcjonalne i możliwe do skutecznego egzekwowania".

Weto prezydenta. Nawrocki nie podpisał ustawy o statusie osoby najbliższej

Nie wszystkie ustawy uzyskały jednak podpis prezydenta. Jedną z nich jest ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Zdaniem Karola Nawrockiego wspomniana ustawa miała "złą i szkodliwą treść". - Nic, co jest quasi małżeństwem nie może liczyć na moje wsparcie - podkreślił.

- To, co do mnie trafiło, to nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskich osób, czy załatwianiu spraw w urzędzie - mówił prezydent, tłumacząc swoje weto.

Dodał przy tym, że w jego ocenie, projekty te "tworzą nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego wyposażoną w szeroki katalog uprawnień, zbliżonych do uprawnień małżeńskich".

Karol Nawrocki nadmienił, że propozycja rządu "podważała wyjątkowy status małżeństwa" i "niosła ideologiczną treść". - Nie zgadzam się na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, które mają zastąpić czy podmienić instytucję małżeństwa - dodał.

Jednocześnie prezydent zaznaczył, że weto nie oznacza zamknięcia rozmowy o problemach osób bliskich. - Dostrzegam rzeczywistą potrzebę uregulowania sytuacji, w których człowiek potrzebuje pomocy zaufanej osoby w sprawach zdrowotnych, organizacyjnych, administracyjnych i osobistych - mówił.

Ustawa o statusie osoby najbliższej. Co zakładała?

Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Końcem czerwca Senat większością głosów opowiedział się za przyjęciem rządowego projektu - "za" było 54 polityków, a przeciw 29.

Ustawa zakłada, że po zarejestrowaniu umowy w Urzędzie Stanu Cywilnego strony będą miały m.in. możliwość ustanowienia obowiązku alimentacyjnego, uzyskania prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadania drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Jeszcze przed przyjęciem ustawy przez Sejm o opinii Karola Nawrockiego w tej sprawie mówił szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker.

Wówczas zapewniał, że głowa państwa "chce rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim". - Chcemy rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale jeżeli ktoś (...) wprowadza de facto związki partnerskie, nie ma na to zgody pana prezydenta - dodał.

Zakaz patostreamingu. Polsat News nagłośnił temat, sukces cyklu "Nie dla patocelebrytów"

Problem patostreamingu, freak fightów i szkodliwych treści dostępnych dla najmłodszych w internecie był nagłaśniany od 2024 roku przez Polsat News w cyklu "Nie dla patocelebrytów".

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Z kolei 17 stycznia 2025 roku Polsat News ujawnił, że Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Edukacji rozpoczęły prace nad rozwiązaniami mającymi chronić małoletnich w internecie.

25 czerwca tego roku ustawa o zakazie patostreamingu została bez poprawek przyjęta przez Senat. Politycy obu stron sceny politycznej zwracali uwagę na rolę Polsat News w nagłośnieniu sprawy.





"Polityczny WF": Lista Karola Nawrockiego. Czy prezydent zjednoczy prawicę? INTERIA.PL