Prezydent Andrzej Duda zamierza wygłosić orędzie do Sejmu w związku z rocznicą wyborów 15 października - przekazał marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Marszałek zaproponował, by prezydent zwrócił się do parlamentarzystów w środę 16 października. Informację o zamiarach Andrzeja Dudy potwierdził szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.