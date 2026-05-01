Prezydent chce nowej konstytucji. Szczegóły specjalnej rady, jest data

W skrócie 3 maja Karol Nawrocki powoła pierwszych członków rady ds. nowej konstytucji, a przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych mogą wyznaczyć swoich reprezentantów.

Rada do spraw nowej konstytucji będzie składać się z członu politycznego, eksperckiego i korpusu osób o różnych poglądach, a jej zadaniem będzie praca nad projektem nowej konstytucji.

Prace mają zostać zakończone przed upływem kadencji Karola Nawrockiego, a projekt zostanie przedstawiony parlamentowi oraz poddany referendum.

- Proponujemy, aby każdy klub wyznaczył dwóch przedstawicieli, każde koło po jednym przedstawicielu. Dołączymy także zespół ekspertów i ta rada będzie pracowała nad projektem nowej konstytucji - przekazał Rafał Leśkiewicz w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w "Graffiti".

Karol Nawrocki zapowiedział utworzenie Rady Konstytucyjnej w swoim orędziu w zeszłym roku, po objęciu urzędu. Podkreślał, że jej członkowie mieliby dyskutować o naprawie ustroju państwa.

- My, jako klasa polityczna, musimy zacząć działać nad rozwiązaniami nowej ustawy zasadniczej, która będzie gotowa do przyjęcia - mam nadzieję i wierzę - w roku 2030 - mówił wówczas prezydent.

Leśkiewicz zwrócił uwagę, że "to nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach, a konkretna merytoryczna praca". - Konstytucja jest oczywiście najważniejszym aktem, ustawą zasadniczą, ale musi być wypracowana w ramach pewnego konsensusu politycznego - dodał rzecznik prezydenta.

Dopytywany, ile czasu Pałac Prezydencki daje sobie na opracowanie zmian, Leśkiewicz wyjaśnił, że zamierza zrobić to w toku kadencji Nawrockiego. - Tą datą graniczną jest upływ kadencji prezydenta Karola Nawrockiego. (...) Pamiętamy, jak wiele lat trwało przygotowanie pierwszej konstytucji, tej konstytucji z 1997 roku, więc mamy świadomość tego, że te prace będą trwały długo - powiedział.

Rada do spraw nowej konstytucji ma składać się z trzech członów: politycznego, eksperckiego i "korpusu ludzi, którzy mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji".

Prace nad nową konstytucją - jak zapewnił Leśkiewicz - mają odbywać się zgodnie z zasadami, z późniejszym przedstawieniem projektu parlamentowi i przeprowadzeniem referendum.

