Prezydent chce dyskusji o dostępie do broni. "Polska pozostaje na samym końcu"

Jakub Pogorzelski

Oprac.: Jakub Pogorzelski

Prezydent Karol Nawrocki zaapelował o podjęcie "publicznej dyskusji o odpowiedzialnym dostępie do broni" na terenie Polski. Głowa państwa podczas otwarcia strzelnicy sportowej w Bogutach-Piankach wskazała też, że Polska na tle Unii Europejskiej pozostaje w tej kwestii "na samym końcu".

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Po lewej: strzelnica w Bogutach-Piankach. Po prawej: prezydent Karol Nawrocki przemawia do mikrofonu.
Prezydent Nawrocki zaapelował o publiczną dyskusję nt. dostępu do broni w PolscePAP/Paweł Supernak; Wojciech OkluśnikEast News

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki zaapelował o podjęcie debaty na temat odpowiedzialnego dostępu do broni w Polsce.
  • Podczas otwarcia strzelnicy w Bogutach-Piankach prezydent wskazał, że Polska na tle Unii Europejskiej pozostaje w tej kwestii "na samym końcu".
  • Nawrocki zaznaczył, że w Polsce około 1 procent obywateli ma dostęp do broni i umie się nią posługiwać, co jest niższym odsetkiem niż w Czechach, Austrii, Finlandii czy Szwajcarii.
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Karol Nawrocki wziął w piątek udział w uroczystości otwarcia strzelnicy sportowej w Bogutach-Piankach na Mazowszu. Prezydent podkreślił, że obecnie szczególnie istotny jest temat bezpieczeństwa, a według niego obecnie na świecie w zakresie bezpieczeństwa wiele spraw nie jest rozwiązywanych wyłącznie na drodze dialogu.

Nawrocki ocenił, że konieczne jest budowanie odpowiedzialności, bezpieczeństwa i umiejętności odstraszania tych, którzy chcą zabrać wolność, suwerenność i niepodległość.

Nawrocki o dostępie do broni w UE: Polska pozostaje na końcu

Według głowy państwa, są trzy poziomy budowania bezpieczeństwa: jeden geopolityczny i dyplomatyczny, drugi, państwowy - związany z tym, że Polska jest obecnie jednym z liderów jeśli chodzi o procent PKB przeznaczany na siły zbrojne, ale też trzeci - odpowiedzialność za bezpieczeństwo w lokalnych wspólnotach: w gminach i powiatach.

Nawrocki powiedział w piątek, że "sama broń nie daje bezpieczeństwa".

- Bezpieczeństwo daje dopiero wyszkolony, odpowiedzialny człowiek, który broni używa - zauważył. Dodał też, że strzelnica w Bogutach-Piankach ma umożliwić miejsce do ćwiczeń dla m.in. jednostek wojskowych znajdujących się w okolicy oraz mieszkańców gminy i powiatu.

Zaapelował też o "podjęcie w Polsce publicznej dyskusji o dostępie do broni".

- Żyjemy w kulturze, nazwijmy ją transatlantycką, w której są różne podejścia do broni. Z jednej strony w Stanach Zjednoczonych prawo dostępu do broni zapisane jest w konstytucji, z drugiej strony w Unii Europejskiej jest dużo bardziej restrykcyjne podejście do posiadania broni, ale nawet w Unii Europejskiej Polska pozostaje na samym końcu dostępu do broni - powiedział.

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"Musimy podjąć publiczną dyskusję". Nawrocki apeluje na otwarciu strzelnicy

Zwrócił uwagę, że w Polsce ok. 1 proc. obywateli ma "dostęp do broni i potrafi ją obsługiwać". - Ja szczęśliwie jestem w tym jednym procencie, przechodziłem całą oficjalną procedurę dostępu do broni - dodał prezydent.

Zdaniem Nawrockiego, porównując w tym aspekcie Polskę do np. Czech, Austrii, Finlandii czy Szwajcarii, odsetek osób posiadających dostęp do broni i umiejących z niej korzystać w naszym kraju jest niższy. Z tego powodu - jak powiedział - "musimy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni w Rzeczypospolitej Polskiej".

Podczas swojego przemówienia prezydent podkreślił zadowolenie z faktu, że strzelnica w Bogutach-Piankach która kosztowała 8 mln zł jest obecnie otwarta i dodał, że stało się tak za sprawą Polskiego Ładu. Zaznaczył, że dziś tego programu nie ma.

- Mam nadzieję, że doczekamy się momentu stabilizacji polskich finansów publicznych, dzięki którym takie strzelnice będą mogły powstawać także w innych gminach i powiatach - stwierdził prezydent.

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