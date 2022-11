Prezydent Andrzej Duda w Przewodowie osobiście zobaczył miejsce zdarzenia i spotkał się z pracującymi tam ekspertami.

- Zależy nam na wyjaśnieniu przez polskie organy administracji wszystkich okoliczności we współpracy z naszymi sojusznikami i ukraińskimi przyjaciółmi - podkreślił szef BBN Jacek Siewiera.

Jak poinformował prezydent Andrzej Duda po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w środę, nic nie wskazuje na to, że zdarzenie w Przewodowie to intencjonalny atak na Polskę i nie ma żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję, jest natomiast wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta ukraińskiej obrony powietrznej.

Reklama

Czterodniowa żałoba w gminie Dołhobyczów

Dwie ofiary eksplozji w Przewodowie to mężczyźni - pracownicy suszarni zbóż, w której doszło do wybuchu: 62-letni mieszkaniec Przewodowa i 60-latek z pobliskiej wsi Setniki. W całej gminie Dołhobyczów, gdzie leżą obie miejscowości, została wprowadzona czterodniowa żałoba. Starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk pzapewniła, że rodziny obu mężczyzn mogą liczyć na pomoc psychologiczną, prawną i finansową.

Pogrzeb mężczyzn będzie mieć charakter państwowy - poinformowała rzeczniczka wojewody Agnieszka Strzępka. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że uroczystości pogrzebowe planowane są na sobotę.