Prezydent Andrzej Duda: Świat popełnił wobec Rosji wiele błędów

Na początku programu prezydent został zapytany o Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. - Jest to specyficzna sytuacja. Nie ma Rosji i rosyjskiego biznesu, bo nie zostali zaproszeni - to dobrze. Gdyby zostali zaproszeni na Światowe Forum Ekonomiczne, to byłby to zły znak. To, że jej nie ma, pokazuje, że są środowiska na Zachodzie, które rozumieją powagę sytuacji - stwierdziła głowa państwa w programie "Gość Wiadomości" na TVP Info.

Duda powiedział, że wojny by nie było, gdyby w 2008/09 roku posłuchano Lecha Kaczyńskiego, gdyby wysłuchano jego wystąpienia w Tbilisi i gdyby rozpoczęto plan przyjęcia do członkostwa w NATO dla m.in. Ukrainy i Gruzji. - Dziś Ukraina byłaby już w NATO i zaatakowanie jej oznaczałoby zaatakowanie państwa NATO, czego Rosja nie zrobiłaby - zapewnił.

Duda: Twarda polityka sankcji wobec Rosji jest potrzebna

- Gdyby w 2014 roku świat zareagował w sposób bardziej zdecydowany i nie udawał, że dał się zwieść mówieniu o tym, że to nie jest bezpośrednia agresja Rosji, tylko "jacyś separatyści", to pewnie tej wojny by nie było. Niestety świat popełnił masę błędów i jest najwyższy czas, żeby się z tych błędów otrząsnąć - kontynuował.

- To, co się w tej chwili dzieje, czyli twarda polityka sankcji wobec Rosji jest potrzebna. Jest wielka dyskusja, bo sankcje niestety są w jakimś stopniu mieczem obosiecznym i uderzają w tych, którzy je nakładają, ale trzeba sobie zadać pytanie, czy większym kłopotem jest nałożyć sankcje, czy być w stanie wojny i ryzykować zniszczenie własnego kraju i śmierć obywateli - oznajmił prezydent, dodając, że "to jest przecież oczywiste".

- Ci, którzy mają wątpliwości wobec sankcji naiwnie nie wierzą, że wojna może ich dotknąć, a na prawdę może - podkreślił Andrzej Duda. Prezydent zaapelował także, że "dzisiaj trzeba postawić tamę imperialnym dążeniom Rosji. Trzeba wesprzeć Ukrainę humanitarnie, militarnie i politycznie".

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos

Prezydent w środę po godz. 14 wrócił do kraju po pobycie w Szwajcarii, gdzie uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym.

Dzień wcześniej, we wtorek w Domu Trójmorza w Davos odbył się m.in. panel z udziałem prezydentów Polski Andrzeja Dudy, Łotwy Egilsa Levitsa i Estonii Alara Karisa.



Polski prezydent zaznaczał, że pierwotnie w projekcie Trójmorza liczyło się wiele czynników: kwestie transportu, energetyki i turystyki. Podkreślił, że obecnie, wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę "na tak ogromną skalę", współpraca w ramach Inicjatywy Trójmorza liczy się jeszcze bardziej, a na pierwszy plan wysuwa się kwestia energetyki, w kontekście bezpieczeństwa. - Za kilka tygodni szczyt w Rydze, myślę, że to bardzo ważny moment, w którym możemy rozmawiać na temat przyśpieszenia naszej współpracy pod tym względem - wskazał.

Duda na panelu mówił m.in., że osiągnięciem Trójmorza jest niezależność gazowa. Podkreślał, że motorem napędowym działań tego formatu jest także transport i budowa trasy Via Carpatia, która łączy Litwę, Polskę i Słowację.

Duda podkreślał także, że państwa Trójmorza chcą rozwijać swoje kraje, aby dojść do etapu "europejskiego standardu życia". - To dla nas ważne, aby także zagraniczne inwestycje pojawiały się w naszych krajach, także amerykańskie - mówił.

Trójmorze to międzynarodowa inicjatywa gospodarczo-polityczna skupiająca 12 państw Unii Europejskiej położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W skład grupy wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.