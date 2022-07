Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy ws. ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO w Porcie Wojennym w Gdyni, na fregacie ORP T. Kościuszko.

- To bardzo ważny dzień nie tylko dla Traktatu Północnoatlantyckiego, nie tylko dla naszej części Europy i bezpieczeństwa tej części świata, ale to także bardzo ważny dzień dla przyszłych pokoleń Polaków i tych, którzy w tej części Europy i świata będą żyli - mówił prezydent Duda.

- Te dwa bardzo ważne i wielkie kraje naszej części świata - Finlandia i Szwecja, których dotyczą ustawy przeze mnie podpisane, przez wiele dziesięcioleci pozostawały de facto państwami neutralnymi. Rosyjska agresja na Ukrainę, jej nagłość, gwałtowność i dramatyczne okrucieństwo pamiętane ostatni raz przez świat z czasów II wojny światowej zdecydowanie zmieniły to spojrzenie i władze zarówno Finlandii i Szwecji jasno i wyraźnie to zobaczyły - powiedział prezydent.

Reklama

Andrzej Duda: Prace były błyskawiczne

Andrzej Duda dziękował za to, że "prace w tej sprawie były błyskawiczne".

- Chcę z całego serca podziękować wszystkim za to, że rzeczywiście stało się to w ekspresowym tempie. Błyskawiczny przebieg prac spowodował, że dzisiaj, już 22 lipca, możliwe było podpisanie obu ustaw przeze mnie, prezydenta Rzeczypospolitej, i skierowanie ich do publikacji, co de facto prawie że oznacza już pełne zatwierdzenie przez Polskę wstąpienia Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest dla nas bardzo ważny moment.

"Wierzę, że dzięki temu wolny świat zwycięży"

Jak podsumował prezydent:

- Wierzę, że dzięki temu wolny świat zwycięży, a w efekcie zwycięży także Ukraina, obroni się przed Rosją, i że będziemy mogli w spokoju i pokoju dalej się rozwijać i żyć, tak jak nam wszystkim o to chodzi.

Wcześniej, w środę, ustawy przyjął Senat. Sejm uchwalił je 7 lipca.

Po ogłoszeniu ustaw i wejściu ich w życie, prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji nowych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego.