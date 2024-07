Prezydent Andrzej Duda nie podpisze ustawy. Zapowiada weto

Prowadzący zapytał Andrzeja Dudę, czy podpisze ustawę o dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji do 12. tygodnia ciąży, którą w tym tygodniu zajmie się Sejm. Prezydent odpowiedział, że nie. - Dla mnie aborcja to jest zabijanie ludzi (...). Dla mnie to po prostu pozbawianie ludzi życia - odparł.