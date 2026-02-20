W skrócie Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa do Komisji Weneckiej.

Na czas opiniowania przez Komisję Wenecką obowiązywać będą procedury określone dotychczasową ustawą, a kandydatury do KRS są obecnie zgłaszane.

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział możliwość zorganizowania referendum w sprawie wymiaru sprawiedliwości, jeśli jego projekt nie będzie procedowany.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Włodzimierz Czarzasty zdecydował, że przygotowana przez prezydenta ustawa zostanie zaopiniowana przez Komisję Wenecką. Marszałek Sejmu podkreślił, że jest to pierwszy taki przypadek w historii Sejmu, wcześniej taką decyzję dwukrotnie podjął Senat.

Marszałek przywołał opinie prawników, którzy analizowali prezydencki projekt. Według słów Czarzastego projekt może naruszać niezawisłość sędziowską i podział władzy oraz stanowi o "karze więzienia do dziesięciu lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim".

Prezydencka ustawa o KRS. Marszałek Sejmu skierował projekt do Komisji Weneckiej

Na czas opiniowania kontynuowane będą procedury stanowione przez obowiązującą ustawę, mimo że marszałek Sejmu ocenia ją negatywnie.

- W związku z tym, że nie ma nowej ustawy, która by naprawiła wymiar sprawiedliwości (...), byłem zmuszony rozpisać wybory do KRS-u według starej, złej ustawy. Zrobiłem to dwa tygodnie temu, w związku z czym kandydatury powinny być zgłaszane jeszcze przez dwa tygodnie - powiedział Czarzasty.

- W momencie, kiedy kandydatury zostaną zgłoszone przez środowiska sędziowskie, to jestem pewien, że zostaną uhonorowane w Sejmie - powiedział marszałek. Kadencja członków Krajowej Rady Sądownictwa kończy się w maju.

Prezydent dopuszcza referendum. "Postępujący rozkład wymiaru sprawiedliwości"

W czwartek prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i poinformowało złożeniu w Kancelarii Sejmu własnego projektu.

- W związku z postępującym rozkładem wymiaru sprawiedliwości, tak jak wcześniej zapowiadałem, przedstawiam własny projekt ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oparty na trzech konkretnych zasadach: bezstronności sądów, niepodważalności orzeczeń, potwierdzeniu statusu prawidłowo nominowanych sędziów - powiedział prezydent.

Prezydent zapowiedział także, że jeśli projekt nie będzie procedowany, to rozpisze referendum dotyczące przyszłości wymiaru sprawiedliwości.

- Jeżeli propozycje dialogu zostaną odrzucone, zgodnie ze swoim zobowiązaniem, ostatecznie zwrócę się do narodu z wnioskiem o referendum w sprawie przywrócenia normalności w funkcjonowaniu sądów. Niech zdecydują obywatele. To Ich głos zawsze jest najważniejszy - zapowiedział Karol Nawrocki.

Cenckiewicz o Radzie Pokoju: Polska musi w takich formatach uczestniczyć Polsat News Polsat News