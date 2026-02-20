Prezydencki projekt ws. sądownictwa. Decyzja marszałka Sejmu
Marszałek Sejmu skierował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej do zaopiniowania przez Komisję Wenecką. - Ponieważ według opinii prawników prezydencki projekt ws. sądownictwa narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy zdecydowałem się przekazać do zaopiniowania Komisji Weneckiej - przekazał Włodzimierz Czarzasty.
W skrócie
- Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa do Komisji Weneckiej.
- Na czas opiniowania przez Komisję Wenecką obowiązywać będą procedury określone dotychczasową ustawą, a kandydatury do KRS są obecnie zgłaszane.
- Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział możliwość zorganizowania referendum w sprawie wymiaru sprawiedliwości, jeśli jego projekt nie będzie procedowany.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Włodzimierz Czarzasty zdecydował, że przygotowana przez prezydenta ustawa zostanie zaopiniowana przez Komisję Wenecką. Marszałek Sejmu podkreślił, że jest to pierwszy taki przypadek w historii Sejmu, wcześniej taką decyzję dwukrotnie podjął Senat.
Marszałek przywołał opinie prawników, którzy analizowali prezydencki projekt. Według słów Czarzastego projekt może naruszać niezawisłość sędziowską i podział władzy oraz stanowi o "karze więzienia do dziesięciu lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim".
Prezydencka ustawa o KRS. Marszałek Sejmu skierował projekt do Komisji Weneckiej
Na czas opiniowania kontynuowane będą procedury stanowione przez obowiązującą ustawę, mimo że marszałek Sejmu ocenia ją negatywnie.
- W związku z tym, że nie ma nowej ustawy, która by naprawiła wymiar sprawiedliwości (...), byłem zmuszony rozpisać wybory do KRS-u według starej, złej ustawy. Zrobiłem to dwa tygodnie temu, w związku z czym kandydatury powinny być zgłaszane jeszcze przez dwa tygodnie - powiedział Czarzasty.
- W momencie, kiedy kandydatury zostaną zgłoszone przez środowiska sędziowskie, to jestem pewien, że zostaną uhonorowane w Sejmie - powiedział marszałek. Kadencja członków Krajowej Rady Sądownictwa kończy się w maju.
Prezydent dopuszcza referendum. "Postępujący rozkład wymiaru sprawiedliwości"
W czwartek prezydent Karol Nawrocki zawetował rządową ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i poinformowało złożeniu w Kancelarii Sejmu własnego projektu.
- W związku z postępującym rozkładem wymiaru sprawiedliwości, tak jak wcześniej zapowiadałem, przedstawiam własny projekt ustawy o przywróceniu prawa do sądu oraz rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oparty na trzech konkretnych zasadach: bezstronności sądów, niepodważalności orzeczeń, potwierdzeniu statusu prawidłowo nominowanych sędziów - powiedział prezydent.
Prezydent zapowiedział także, że jeśli projekt nie będzie procedowany, to rozpisze referendum dotyczące przyszłości wymiaru sprawiedliwości.
- Jeżeli propozycje dialogu zostaną odrzucone, zgodnie ze swoim zobowiązaniem, ostatecznie zwrócę się do narodu z wnioskiem o referendum w sprawie przywrócenia normalności w funkcjonowaniu sądów. Niech zdecydują obywatele. To Ich głos zawsze jest najważniejszy - zapowiedział Karol Nawrocki.