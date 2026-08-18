W skrócie Paweł Szefernaker stwierdził, że marszałek Sejmu uniemożliwia procedowanie większości prezydenckich projektów ustaw.

Według Szefernakera 21 z 22 projektów prezydenckich pozostaje nieprocedowanych, a niektórym nie nadano nawet numerów druków.

W artykule opisano także napięcia między prezydentem a marszałkiem Sejmu dotyczące ślubowań sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

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Prezydenckie projekty ustaw, przygotowane przez współpracowników Karola Nawrockiego, trafiają najczęściej do tzw. sejmowej zamrażarki - to znaczy, że nie są procedowane w Sejmie.

Na zjawisko to zwrócił uwagę we wpisie na platformie XPaweł Szefernaker.

Szefernaker krytykuje Czarzastego. "Marszałkowska chłodnia"

"Obowiązkiem marszałka Czarzastego jest sprawne i rzetelne prowadzenie prac parlamentarnych. Sejm tymczasem zajmuje się powoływaniem ministra na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zamiast sprawami, którymi Polacy żyją na co dzień: kosztami życia, cenami energii, podatkami, rozwojem państwa, emeryturami i bezpieczeństwem" - zaczął współpracownik Karola Nawrockiego.

"21 z 22 prezydenckich projektów ustaw jest mrożonych w różnych miejscach marszałkowskiej chłodni. Trzem ustawom nawet nie nadano numerów druków, a procedowanie 18 pozostałych jest wstrzymywane i hamowane" - kontynuował urzędnik.

Szefernaker wymienił najważniejsze prezydenckie projekty, które nie są procedowane.

"Tani prąd, niższy PIT, godna emerytura, Stop Banderyzmowi, Tak dla Polskich Portów - to nie są abstrakcyjne hasła. To sprawy dotyczące codziennego życia polskich rodzin, ich portfeli, bezpieczeństwa i przyszłości naszego państwa. Dziś wszystkie te projekty są zawieszone przez marszałka Czarzastego" - zauważył.

Do wpisu załączył też pełen wykaz prezydenckich propozycji legislacyjnych skierowanych do Sejmu.

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Czarzasty ani przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy dotychczas nie odpowiedzieli na cytowany wpis.

Spięcie na linii prezydent - marszałek Sejmu

Relacje między głową państwa a marszałkiem Sejmu pozostają napięte. Ostatnio gorąco zrobiło się z powodu wyboru, a następnie zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Ślubowanie w obecności Nawrockiego złożyli w kwietniu Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, którzy wraz z grupą innych sędziów zostali wybrani do TK w marcu. Prezydent nie odebrał jednak ślubowania od pozostałej czwórki - Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza oraz Anny Korwin-Piotrowskiej.

W kwietniu podczas uroczystości w Sali Kolumnowej Sejmu czwórka sędziów złożyła ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Ponownie ślubowali wówczas sędziowie Bentkowska i Szostek. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań w biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP.

Przedstawiciele KPRP wskazywali, że ślubowania złożone w Sejmie nie były skuteczne ze względu na nieobecność przy nich prezydenta.



